Bursa'da anne-oğul tartışması: Kadın terastan düştü!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi 1'nci Bilgin Sokak'ta 3 katlı binanın teras katındaki dairede, 65 yaşındaki Sadiye Vatansever ile 47 yaşındaki oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sadiye Vatansever'i sokakta yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü.

Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Annem terastan düştü dedi

Günay Vatansever'in terastan düştüğünü iddia ettiği annesi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Günay Vatansever'in polise verdiği ilk ifadesinde, annesinin terastan nasıl düştüğünü görmediğini söylediği öğrenildi. Sadiye Vatansever'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Günay Vatansever, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















