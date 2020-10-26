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Bursa'da 2 bin yıllık olduğu düşünülen çan hurdacıdan çıktı, müzeye teslim edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde bir hurdacı tarafından antikacıya verilen eserin Ayasofya Kilisesine ait 2000 yıllık çan olma ihtimaline karşı yetkililer harekete geçti. İznik Müze Müdürlüğü tarihi olduğu düşünülen çanı bilirkişiye inceletecek.

Güncel 26.10.2020, 11:06
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UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan ve 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te bir antikacıda bulunan eser dikkat çekti. Antika dükkânının sahibi Hakan Turan, bir hurdacı tarafından kendisine verilen çanı incelediğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Üstünde İznik'in diğer adını alan Kraliçe Nicea'nın simgesi bulunan, üzerinde haç ve Nicea yazısı bulunan Ayasofya ile ilgili tarihlerin de yazıldığı çan görenleri hayrete düşürdü.

Müzeye teslim etti

Eseri bir hurdacının kendisine verdiğini ifade eden Antikacı Hakan Turan, kararmış şekilde olan çanı zımpara ile temizlediğinde ortaya ilginç görüntü çıktığını söyledi. Turan, “İznik'te eski ismiyle Nikea'da antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi içlerinden bu çan dikkatimi çekti. Küçük bir ince temizlikten sonra üzerinde ki yazıları fark ettim. Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler haç işareti vardı. Hatta Nikea'nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bunu müzeye teslim edeceğim” dedi.

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