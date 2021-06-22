banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa'da haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi. İçme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yeni yıla kadar şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 7,5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Güncel 22.06.2021, 10:10
Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 100 oranına ulaştı.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493