Burdur'u simgeleyen değerler özel tasarımlarla satışa sunuldu

Burdur’a gelen misafirlerin ceviz ezmesi dışında sevdiklerine hediye olarak götürebileceği, sanatsal ürünlerin mevcut olduğu ve geniş ürün yelpazesi ile magnet dışında daha birçok tasarım ürünlerini hazırlanmaya devam ediliyor. Satış alanlarıhı genişleterek zamanla daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ercengiz, “Artık El Sanatları Merkezi Seramik Atölyesi güzel ürünleri ile Burdur’umuzun önemli değerlerinin tanıtımına katkı vermeye devam ediyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda, bundan sonraki süreçte Burdur’un önemli değerlerini sadece Burdur’da değil, tüm Türkiye’de, tüm dünyada tanıtımı için artık somut elimizde bir envanter var.Biz de onlara ve Burdur Belediye’sine katkı olması açısından belediye tesislerinde satışlarına destek olmak amacıyla imkan tanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha çok kadın istihdam edebileceğimiz bir mekanizma kurup, daha çok üreteceğimiz bu objelerle hem Burdur’un tanıtımına katkı koyup, hem de aile bütçelerine destek vereceğiz.”şeklinde konuştu.