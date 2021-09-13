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Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde nasıl terfi alınacağının yöntemlerini anlattı...
Güncel 13.09.2021, 15:02
Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin yöntemlerini anlattı...
YouTube kanalında 5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savundu.
İşte Burcu Esmersoy'un 5 maddesi:
- Eve iş götürmeyin. Evi de işe.
- Samimiyeti dozunda tutun.
- Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.
- Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.
- İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.