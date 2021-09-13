Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!

Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin yöntemlerini anlattı...

YouTube kanalında 5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savundu.

İşte Burcu Esmersoy'un 5 maddesi:

- Eve iş götürmeyin. Evi de işe.

- Samimiyeti dozunda tutun.

- Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.

- Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.

- İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.