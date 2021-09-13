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Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!

Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde nasıl terfi alınacağının yöntemlerini anlattı...

Güncel 13.09.2021, 15:02
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!

Sunucu Burcu Esmersoy, iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin yöntemlerini anlattı...

 YouTube kanalında 5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savundu.

İşte Burcu Esmersoy'un 5 maddesi:

- Eve iş götürmeyin. Evi de işe.

- Samimiyeti dozunda tutun.

- Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.

- Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.

-  İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.

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