Burcu Burkut Erenkul kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte biyografisi

'Rüzgarın Kızı' lakaplı otomobil yarışçısı Burcu Burkut Erenkul, 2013 yılında TRT Belgesel TV'de yayınlanan Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar belgeselinde, Türkiye'nin ilk otomobil yarışçısı Samiye Morkaya'yı oynadı. 2015 yılında Renault otomobil markasının Clio reklamında stunt (dublör) olarak yer aldı.

BURCU BURKUT ERENKUL'UN HAYATI

6 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Korkut Erenkul, güzellik yarışmasında yarışan Burcu Burkut'u çok beğendiği için kızına 'Burcu Burkut' adını verdi.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Üçüncü Selim İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Babasının motorsporlarına düşkünlüğü dolayısıyla 1997 yılında Karting yarışlarıyla ile tanıştı. 1999 yılında profesyonel olarak Karting yarışlarında katıldı.



TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YARIŞ PİLOTU

16 yaşında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) aldığı özel izinle Polo Ladies Cup'ta yarışarak Türkiye'nin en genç yarış pilotu oldu.

2007 yılında babasının yanında co-pilot koltuğuna oturdu ve ralli yarışlarıyla tanıştı. 2008 yılında arkadaşlarından topladığı 10'ar TL ile 3 bin TL'lik bütçeye ulaşarak pilot koltuğunda ilk ralli yarışına katıldı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın uzun ve zorlu bir yarışı olan İstanbul Rallisi'nde finiş görerek, hedefine ulaştı. 2008 yılında Finlandiyalı bir pilotun yanına oturarak Off-Shore deneyimi de yaşadı.

2010 yılına kadar ufak çapta mahalli rallilere katıldı. 2010 yılında Sonax ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ford Rally Sport Türkiye bünyesindeki Ford Fiesta ST ile yarışan başarılı pilot, 2010 yılında Türkiye Gençler üçüncüsü, İstanbul kadın pilotlar şampiyonu ve N3 birincisi oldu.

ERKEK PİLOTLARA TAŞ ÇIKARDI

2011 yılında Ford Fiesta ST ile Sonax ve Tissot sponsorluğunda, Bonus Parkur Racing takımında takım pilotu olarak yarıştı ve Türkiye kadın pilotlar ikincisi oldu.

2012 yılında Ford Fiesta ST otomobiliyle Bonus Parkur Racing takımında yarışmaya devam etti. Aydoğanlar Otomotiv, Liqui Moly, Sonax ve Unifree Dutyfree sponsorluğunda yarıştı ve 2012 yılını erkek rakiplerine karşı tek kadın pilot olarak yarıştığı Sınıf 8 kategorisini Türkiye birincisi olarak tamamladı.

2013 yılında Bonus Unifree Parkur Racing takımı adına, Aydoğanlar Otomotiv, Liqui Moly, Sonax ve Unifree Dutyfree sponsorluğunda yarıştı. Sezonun ilk 5 yarışını 4 çeker otomobile karşı 1. sırada tamamlamasına rağmen son 2 yarıştaki problemler nedeniyle şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştır.

2014 yılında aynı sponsorlarla devam ederken, sezonu Türkiye kadın pilotlar klasmanında 3. olarak tamamladı.

BURCU BURKUT ERENKUL'UN KARİYERİ

2008-2009 yıllarında Habertürk TV'de staj yaptı.

2010 yılında Show Max'te otomobil programı hazırladı ve sundu.

2011 yılında Erdoğan Aktaş'ın başında bulunduğu A Haber'de haber merkezinde çalıştı.

2014 yılında Artı 1 TV'de Otomobil Kulübü adlı programı sundu.

2015 yılında TRT Spor'da Park Yeri adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2017-2018 yıllarında TRT Haber'de Otoyorum programını hazırlayıp sundu.

2019 yılında Fiat Egea reklam filminde rol aldı. Aynı yıl Elidor reklamında da boy gösterdi.

ÖZEL YAŞAMI

1989 doğumlu olan Burcu Burkut Erenkul, 2021 yılı itibarıyla 32 yaşındadır ve bekardır.

Burcu Burkut Erenkul 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve kova burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @burcuerenkulrally, Twitter'da @BurcuErenkul, Facebook'ta @burcuerenkul, Youtube'da @burcuerenkul kullanıcı adıyla yer almaktadır.

BURCU BURKUT ERENKUL BAŞARILARI

2000 - Türkiye Karting Mini Şampiyonası Dördüncü

2001 - İstanbul Karting Şampiyonası Mini Kategori Üçüncüsü

2002 - Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategori İkincisi

2003 - İstanbul Karting Şampiyonası Junior Kategori Dördüncüsü

2004 - İstanbul Mahalli Karting Şampiyonası Junior Kategori Dördüncüsü

2005-2007 - İstanbul Endurance Cup Şampiyonası Chronos Racing pilotu olarak pist rekorları, best time dereceleri

2006 - Türkiye'nin En Genç Pilotu

2008 - İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul Bayanlar İkincisi

2010 - İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul Bayan Pilotlar Şampiyonu

2010 - İstanbul Ralli Şampiyonası - İstanbul N3 Birincisi

2010 - Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Genç Pilotlar Üçüncüsü

2011 - Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Bayan Pilotlar İkincisi

2011 - Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Genç Pilotlar İkincisi

2012 - Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Sınıf 8 Birincisi

2012 - Türkiye Ralli Şampiyonası - Türkiye Bayan Pilotlar İkincisi