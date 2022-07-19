banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Bunu yapsa yapsa yunan yapar diyorduk yaptılar! Kokoreçimizi çaldılar...

Bir gün de komşumuz Yunanistan'dan bir hırsızlık haberi gelmesin diyoruz ama olmuyor... Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Bir Yunan girişimci kokoreçimizi çalıp adını da kokoretsi yaptı.

Güncel 19.07.2022, 14:40
Bunu yapsa yapsa yunan yapar diyorduk yaptılar! Kokoreçimizi çaldılar...

Yunanlılarla şimdi de kokoreç savaşı çıktı. Yunan medyası “Şimdi de kokoretsi için kavga edeceğiz”, “Türkler, adalardan sonra kokoretsiye de göz dikti”, “Türk-Yunan mutfak savaşı”, “Türklerin, Yunan kokoretsisi için iştahları açıldı” şeklindeki başlıklarla kokoreç savaşı başlattı

Atina'nın Etçiler mahallesi olarak bilinen Vari semtinde kokoretsi pişeren Vasil usta yunan televizyonuna kokoretsinin kokoreçle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kokoretsinin içine ciğer, böbrek ve uykuluk koyduklarını hatırlatan Vasil usta İstanbul'a gittiğinde kokoreçi tattığını ve kokoretsiden daha lezzetli olduğunu söyledi

Yunanlılar,Türk yemeklerine benzer isimler koymayı adet edindiler. Mesela imam bayıldı-imam baildi, köfte-keftes, musakka-musakas, cacık cacıki. Yunanistan'da kokoretsinin porsiyonu 9 ile 12 euro arasında satılıyor. 

Yunanlılar,Türk yemeklerine benzer isimler koymayı adet edindiler. Mesela imam bayıldı-imam baildi, köfte-keftes, musakka-musakas, cacık cacıki. Yunanistan'da kokoretsinin porsiyonu 9 ile 12 euro arasında satılıyor. 

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu