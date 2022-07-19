Bunu yapsa yapsa yunan yapar diyorduk yaptılar! Kokoreçimizi çaldılar...

Yunanlılarla şimdi de kokoreç savaşı çıktı. Yunan medyası “Şimdi de kokoretsi için kavga edeceğiz”, “Türkler, adalardan sonra kokoretsiye de göz dikti”, “Türk-Yunan mutfak savaşı”, “Türklerin, Yunan kokoretsisi için iştahları açıldı” şeklindeki başlıklarla kokoreç savaşı başlattı

Atina'nın Etçiler mahallesi olarak bilinen Vari semtinde kokoretsi pişeren Vasil usta yunan televizyonuna kokoretsinin kokoreçle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kokoretsinin içine ciğer, böbrek ve uykuluk koyduklarını hatırlatan Vasil usta İstanbul'a gittiğinde kokoreçi tattığını ve kokoretsiden daha lezzetli olduğunu söyledi

Yunanlılar,Türk yemeklerine benzer isimler koymayı adet edindiler. Mesela imam bayıldı-imam baildi, köfte-keftes, musakka-musakas, cacık cacıki. Yunanistan'da kokoretsinin porsiyonu 9 ile 12 euro arasında satılıyor.

Yunanlılar,Türk yemeklerine benzer isimler koymayı adet edindiler. Mesela imam bayıldı-imam baildi, köfte-keftes, musakka-musakas, cacık cacıki. Yunanistan'da kokoretsinin porsiyonu 9 ile 12 euro arasında satılıyor.