Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Yaşayan Şehir Müzesi işbirliğinde hazırlanan programlarla pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar ve aile üyelerinin moral ve enerjilerinin artırılması amaçlanıyor. Yaşayan Şehir Müzesi’nde salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen programlarda çocuklar; çocuk yogası, seramik atölyesi ve taş boyama etkinliklerine katılırken aynı zamanda onlarca enstrümanı tanıyarak, hakkında bilgi alma imkanı buluyor. Bunlardan birisi olan çocuk yogası Yaşayan Şehir Müzesi gerçekleştirilirken, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklar yoga ile hem rahatlarken, hem de eğlenceli vakit geçirdiler.



‘’Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmektir’’

Eşi Serpil Şahin ile birlikte etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenlenen program ile amaçlarının çocukların yeteneklerini keşfetmek olduğunu kaydetti. Hazırlanan program hakkında bilgi veren Başkan Şahin, ‘’Bilecik Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında birçok başlıkta çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mücadele çalışmalarımızın kültür ve sanat ayağına yönelik bu tür aktiviteler ile evlerinde sıkılan çocuklarımızı biraz da olsa nefes aldırmaktır. Diğer önemli bir amacımız ise çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, geleceğin müzisyen ve sanatçılarını yetiştirmektir’’ dedi.



‘’Program ile çocuk senfonisinin temellerini atıyoruz’’

Başkan Şahin, düzenlenen etkinlik ile ileride kurmayı planladıkları çocuk senfonisinin temellerini atmak olduğunu vurgulayarak, ‘’Etkinlikler, çarşamba ve cumartesi günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanat Akademisi eğitmenleri ile Yaşayan Şehir Müzesindeki personelimizin gayretli çalışmaları ile bu programı düzenliyoruz. Çocuklarımız, her çarşamba saat: 14:00 ile 14:45 saatleri arasında, cumartesi günü ise 15:00 ile 14:00 saatleri arasında Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret ederek katılabilecektir. Amacımız, çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, ileride kurmayı planladığımız çocuk senfonisinin temellerini atmaktır. Bütün çocuklarımız ve ailelerini bu anlamlı ve faydalı etkinliklere davet ediyoruz’’ dedi.



Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, daha sonra Müze Akademi programı çocuk yogasına katılan çocuklara katılım belgelerini vererek, fotoğraf çektirdi.