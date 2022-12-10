Son Dakika
Bulgaristan Türkleri'nin özgürluk savaşçısı Nuri Adalı'nın hayatı belgesel oldu!
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve Gaziemir Belediyesi işbirliği ile Bulgaristan Türkleri'nin özgürluk savaşçısı Nuri Adalı, doğumunun 100. yılına ithafen gazeteci-yazar Mehmet Türker'in yapımı "Söndürülemeyen Meşale" belgesel filmin galası, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Güncel 10.12.2022, 18:47
Etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bal-Göç Başkanı Abdürrahim Nursoy STK temsilcileri, Adalı'nın kader arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gösterinin sonunda kısa bir konuşma yapan Mehmet Türker, galanın burada yapılmasının sebebinin Bal-Göç İzmir'in Bulgaristan'da dava adamlarını en çok sahiplenen STK olmasından dolayı olduğunu ifade etti. Bugün Adalı'nın adının iki parka, şehit Türkan Bebek'in, Naim Suleymanoğlu'nun adlarının hep Izmir'de yaşatılmaktadır.