Bulgaristan Türkleri'nin özgürluk savaşçısı Nuri Adalı'nın hayatı belgesel oldu!

Etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bal-Göç Başkanı Abdürrahim Nursoy STK temsilcileri, Adalı'nın kader arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterinin sonunda kısa bir konuşma yapan Mehmet Türker, galanın burada yapılmasının sebebinin Bal-Göç İzmir'in Bulgaristan'da dava adamlarını en çok sahiplenen STK olmasından dolayı olduğunu ifade etti. Bugün Adalı'nın adının iki parka, şehit Türkan Bebek'in, Naim Suleymanoğlu'nun adlarının hep Izmir'de yaşatılmaktadır.