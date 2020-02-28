Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
105994
ALTIN
317.938
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9814
EURO
6.8405

Bulgaristan mültecilere karşı asker gönderiyor

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akımına karşı 1000 asker göndereceğini duyurdu.

Bulgaristan mültecilere karşı asker gönderiyor

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, göçmen akımına karşı 1000 asker göndereceğini duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 16:19
17 Okunma
Bulgaristan mültecilere karşı asker gönderiyor

Türkiye'nin sınır kapaılarını açma kararı Avrupa'yı karıştırdı...

Dün gece Rusya destekli Esad rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştu.

Bu vahim olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engel olan sınır kapıları açılmıştı.

Türkiye'nin bu kararı sonrası dün geceden itibaren Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin serbest bıraktığı mültecilerin, akın akın sınır kapılarına yönelmesi Yunan ve Bulgar hükümetlerini endişelendirdi.

Mülteci hareketliliğini durdurmak için Bulgaristan hükümeti, Türkiye sınırına 1000 asker göndereceğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Milletimizin başı sağ olsun
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Milletimizin başı sağ olsun
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
NATO sadece 'kınıyor'
NATO sadece 'kınıyor'

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim