Bulgaristan mültecilere karşı asker gönderiyor

Türkiye'nin sınır kapaılarını açma kararı Avrupa'yı karıştırdı...

Dün gece Rusya destekli Esad rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştu.

Bu vahim olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engel olan sınır kapıları açılmıştı.

Türkiye'nin bu kararı sonrası dün geceden itibaren Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin serbest bıraktığı mültecilerin, akın akın sınır kapılarına yönelmesi Yunan ve Bulgar hükümetlerini endişelendirdi.

Mülteci hareketliliğini durdurmak için Bulgaristan hükümeti, Türkiye sınırına 1000 asker göndereceğini duyurdu.