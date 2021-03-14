Bulgaristan gümrük kapılarında trafik cezaları kontrolü Anayasaya aykırı bulundu

Hukukun üstünlüğü ilkesine uyarak bunların, sınır kontrol noktalarından geçerkentrafik polisinin arabaları ödenmemiş ücretler için durdurduğu ve ehliyetlerini geçici olarak iptal ettiği kanundan alınan metinler olduğunu duyurdu.

SAC’nin yazılı görüşü, Anayasa Mahkemesinin talebi üzerine olup, 30 Temmuz 2020 tarihinde k. e. № 11/2020, Bulgaristan Cumhuriyeti Ombudsmanının Karayolu Trafik Yasası metinlerinin anayasaya aykırılığını tespit etme talebini esastan değerlendirmeyi kabul etti. İhlal edilen metinler 171, 1. cilt, s. “E” ve öğe 2, b. “K”

Yüksek Hakimler, tartışmalı hükümler ile yasa koyucunun hukukun üstünlüğünü açıkça ihlal ettiğini ve bu nedenle kabul edilemez ve yasal kesinlik, öngörülebilirlik ve istikrar gereklerine aykırı olarak vatandaşların anayasal olarak korunan haklarını sınırladığını kabul eder.

‘Kamu yükümlülüğünün ödenmemesinin, bir sürücünün ehliyetinin iptaline ve sahibinin motorlu taşıtının geçici olarak trafikten men edilmesine yol açarken, güdülen amacın olduğu bir hiçbir hukuki mantık yoktur.

Nitekim bu zorlayıcı idari tedbirler, ancak kanunda belirtilen amaçlara ulaştıklarında ve İdari Suçlar Kanunu kapsamındaki idari ihlalleri önlemek ve durdurmak,ayrıca bunların zararlı sonuçlarını önlemek ve ortadan kaldırmak için uygulandıklarında haklıdır, ancak yaptırım olarak değil. bir kişiyi kamusal yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlamak için sürücü belgesinin geçici olarak iptal edilmesi ve / veya bir motorlu aracın trafikten men edilmesi Anayasal haklara aykırıdır.