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Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti olay oldu! İnceleme başlatıldı...
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e, şemsiyesi bir rütbeli asker tarafından tutularak ve tekerlekli sandalye ile ziyareti tepki çekti.
Güncel 13.01.2022, 14:43 13.01.2022, 14:46
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un tekerlekli sandalyedeki görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un, saygı duruşu için ayağa kalktığı görüldü.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi