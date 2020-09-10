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Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç sosyal medya hesabından; "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir." notuyla paylaşım yaptı.
Güncel 10.09.2020, 14:41 10.09.2020, 14:48
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