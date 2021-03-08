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Bugünün KOBİ’si Yarının Küresel Oyuncusu

Her yıl 26 Nisan’da, fikri mülkiyetin (marka, patent ve endüstriyel tasarımlar) önemini gündeme taşımak için yeni bir tema belirleyen Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’nun (WIPO) bu yıl gündemde tutacağı konu başlığı: Fikirler ve KOBİ’ler: Fikirlerinizi pazara taşıyın.

Güncel 08.03.2021, 21:03
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Bugünün KOBİ’si Yarının Küresel Oyuncusu

Her iş bir fikirle başlar. Her gün dünya çapında faaliyet gösteren milyonlarca KOBİ’nin her biri, birinin zihninde şekillenen ve pazara giren bir fikir ile başladı.

Yenilik, know-how ve yetenekle beslenen ve zenginleştirilen bir fikir, bir fikri mülkiyet hakkına dönüştürüldüğünde gelişmeye, ekonomik iyileşmeye ve ilerlemeye katkı sağlayacaktır.

Dünyanın dört bir yanındaki yaratıcı beyinler – mimarlar, sanatçılar, tasarımcılar, mühendisler, girişimciler, araştırmacılar, bilim insanları ve diğerleri - her gün yeni fikirler üretiyor. Sanattan yapay zekaya, modadan tarıma, yenilenebilir enerjiden perakendeye, televizyondan turizme ve sanal gerçeklikten video oyunlarına, bunlardan sadece birkaçı.

Fikirlerden bazıları satın almak istediğimiz ürün ve hizmetlere dönüşüyor. Diğerleri ise başarılı olamıyor. AMAZON ve APPLE gibi markaların bir araba garajında başladıkları yolculukları global marka olmaları ile sonuçlanmıştır. Başarıya giden yol kolay değil. Ancak fikri haklara odaklanan işletmeler başarıya giden yolu açan birçok kıvrım ve dönüşü önceden tahmin edebilir ve daha iyi yönetebilirler.

2021 Dünya Fikri Mülkiyet Günü, KOBİ’lerin ekonomideki kritik rolüne ve daha güçlü ve daha rekabetçi işletmeler kurmak için fikri mülkiyet haklarını nasıl kullanabileceklerine ışık tutuyor.

Uluslararası marka tescili alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli Markiz Patent şirketi Kurucusu Orhan Eriman “KOBİ’ler ulusal ekonomilerin bel kemiğidir. Her gün ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri sağlıyorlar. Bazıları yarının önde gelen şirketleri haline geliyorlar. Örneğin, Elazığ’da bir butik ile başlayan DAMAT, TWEEN markası, günümüzde bir dünya markası olmuştur. Aynı şekilde 1945 yılında kurulan Sultanlar Holding CAM- SİL, KENTON, ERNET gibi güçlü markaları ile dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaktadır. Marka, patent ve tasarım tescilleri ile bir fikri iş fırsatına dönüştürebilir, katma değer üretebilir, istihdam oluşturabilir ve tüketicilere sunulan ürün seçeneklerini zenginleştirebilirsiniz.” diye konuştu.

KOBİ’ler dünyadaki işletmelerin yaklaşık %90’nını oluşturuyor, küresel iş gücünün yaklaşık %50’sini istihdam ediyor ve birçok gelişmekte olan ekonomide milli gelirin %40’nı oluşturuyor.

Bu ticari işletmelerin her biri bir fikirle doğdu ve tüketicilerin istediği bir ürün veya hizmeti yeniliklerle sundular. Her biri ticari varlıklarını korumak ve bunlardan değer meydana getirmek için fikri mülkiyet haklarını korumalıdır. Ancak birçoğu fikri mülkiyet hakkına sahip olduklarının ve bunun bir değeri olduğunun farkında değil. Bu da birçoğunun büyüme fırsatlarını kaçırdığı anlamına geliyor. Araştırmalar, işletmelerin fikri mülkiyet konusunda bilgili olduklarında ve fikri mülkiyet haklarını tescil ettirdiklerinde daha ilerlediklerini göstermektedir.

2021 Dünya Fikri Mülkiyet Günü, fikri mülkiyet sisteminin araçlarının – markalar, patentler, tasarımlar, coğrafi işaretler – KOBİ’leri nasıl destekleyebileceğini göstermeyi hedeflemektedir.

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