Bugün "uluslararası gıda kaybı ve israfı farkındalık" günü

29 Eylül Uluslararası gıda kaybı ve israfı farkındalık günü

Dünya üzerinde milyonlarca insan açlıktan hayatını kaybederken bir yandan da tonlarca gıda çöplere atılıyor. Özellikle Pandemi sürecinde gıdaya olan arzın atması ve küresel anlamda ekonomideki gerileme, ilerleyen süreçte gıda daralmasına da neden olabilmekte. Bu kapsamda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kayıpları ve israfı ile mücadeleyi uluslararası gündeme taşımakta öncü bir rol üstleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gerçekleştirdiği "GIDANI KORU - Sofrana Sahip Çık" Kampanyası ile ulusal ve uluslararası ölçekte yeni bir girişim başlattı.

Kampanyanın hazırlık aşamasında tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ilk defa "Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" oluşturularak kamuoyu ile paylaşıldı. (www.gidanikoru.com)

Ayrıca, konunun uluslararası boyutunun önemi doğrultusunda ve ülkemizin katkılarıyla da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen karar ile "29 Eylül" “Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Bu kapsamda 29 Eylül 2020 Salı günü ilki kutlanacak olan etkinliğe, Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ de konuşmacı olarak katılacak ve "GIDANI KORU-Sofrana Sahip Çık" kampanyamızı dünyaya tanıtacak.

"Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" ile ilgili olarak, FAO Genel Merkezi'nin organizasyonu altında yarın Türkiye saati ile 17:00'de bir dizi oturum, çevrimiçi olarak ve İngilizce gerçekleştirilecek.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in mesajları ile başlayacak toplantıya, FAO Genel Direktörü QUDongyu, Tarım Ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Arjantin Tarım Bakanı Luis Basterra, San Marino Dışişleri Bakanı Luca Beccari, Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font, IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, Danimarka Çevre Bakanı Tejs Binderup, Dünya Gıda Komitesi İcra Direktörü David Beasley ve birçok ülke yöneticisi katılacaktır.