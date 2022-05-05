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Bugün Resmi Gazete'de neler var? 5 Mayıs 2022
Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Mayıs 2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...
Güncel 05.05.2022, 12:04
5 Mayıs 2022 Resmi Gazete
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri