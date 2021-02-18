banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Umut Bulut, rekora koşuyor
Umut Bulut, rekora koşuyor
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı...
Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı...
banner448

Bugün Regaip kandili, hangi dualar okunmalı?

Bugün kandil mi, bugün ne kandili gibi pek çok sorunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kandil günleri takvimi ile belli oldu. Üç aylar içerisinde idrak edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Kelime olarak "bol sevap ve mükafat, faziletli amel" anlamına gelen Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin faziletleri büyüktür. Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? İşte 2021 Diyanet İşleri Kandil günleri takvimi

Güncel 18.02.2021, 10:07
8
Bugün Regaip kandili, hangi dualar okunmalı?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

18 Şubat 2021 Perşembe Regaip Kandili olarak idrak edilecek…

KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

REGAİB KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı

REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH

Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.

REGAİB KANDİLİ DUASI

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

RegaiRegâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.p Kandili'nin önemi ve anlamı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16