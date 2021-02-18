Bugün Regaip kandili, hangi dualar okunmalı?
Bugün kandil mi, bugün ne kandili gibi pek çok sorunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kandil günleri takvimi ile belli oldu. Üç aylar içerisinde idrak edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Kelime olarak "bol sevap ve mükafat, faziletli amel" anlamına gelen Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin faziletleri büyüktür. Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? İşte 2021 Diyanet İşleri Kandil günleri takvimi
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
18 Şubat 2021 Perşembe Regaip Kandili olarak idrak edilecek…
KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ AÇIKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar
REGAİB KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?
Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,
Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,
Kaza ve nafile namazları kılınmalı,
Tefekkürde bulunulmalı,
Geçmişin muhasebesi yapılmalı
REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH
Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.
REGAİB KANDİLİ DUASI
Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm
Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:
YA İLAHE'L-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.
EY ÇARESİZLER ÇARESİ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
RegaiRegâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.p Kandili'nin önemi ve anlamı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır.