Bugün Ömer Halisdemir'in doğum günü. İyi ki doğdun kahraman Ömer...

15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesini engelleyen Ömer Halisdemir doğum gününde Türk Milleti tarafından dualarla ve saygı ile anılıyor.

BİR DAKİKA DÜŞÜNMEDEN GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde FETÖ'cü cuntacılar devletin tüm kritik yapılarını ele geçirmek için acımasızca saldırı başlattı. Milletin parası ile alınan tüfekleri, tankları millete doğrultan darbecilerin en kritik hedeflerinden biri hiç kuşkusuz ki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki FETÖ'cü hainler Özel Kuvvetler Komutanlığ'ını ele geçirmek için her planı yapmıştı, ancak bir detayı atlamıştı.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, en güvendiği askeri olan Ömer Halisdemir'i aradı. Komutanlığı ele geçirmek için gelen Semih Terzi'yi öldürmesi emrini verdi. Halisdemir, sonunda şehadet olduğunu biliyordu, bir dakika bile düşünmeden 'Emredersiniz Komutanım' diyerek görevi kabul etti.

Semih Terzi, tam Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girecekti ki, çalıların arasından bir Aslan gibi fırlayan Kahraman Ömer Halisdemir Semih Terzi'yi vurdu. Halisdemir süratle koşarak uzaklaşmak istedi ki, FETÖ'cü hainlerin kurşunlarının hedefi oldu. Halisdemir, ömrünü verdiği Özel Kuvvetler'in bahçesinde şehit oldu.

İYİ Kİ DOĞDUN ÖMER HALİSDEMİR

FETÖ'cü teröristlere Özel Kuvveter Komutanlığı'nı canı pahasına teslim etmeyen ve darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü. Bir millet onu şükranla ve dualarla anıyor.