Bugün Nevruz Bayramı!

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz Bayramı 21 Mart tarihinde kutlanıyor. 21 Mart 2022 (bugün) çeşitli şenlikler düzenlenecek.

NEVRUZ NEDİR, NE DEMEK?

Kelimenin aslı eski Farsçadan gelir. Yeni anlamındaki nava ve gün ışığı/gün anlamındaki rəzaŋh birleşerek "nevruz" kelimesini oluşturur. Anlamı yeni gün/günışığıdır. Günümüzde Farsçada hala aynı anlamda kullanılmaktadır.

Nevruz Bayramı, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı; bahar bayramıdır.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı temsil edilerek baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan İran kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.

NEVRUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Selçuklu ve Osmanlı tarihinde milli bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı.

Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hala Manisa yöresinde 21 Mart'ta Mesir macunu olarak yaşatılır.

Kırım Tatarları bu bayramda erkenden kalkarlar. Ağaçtan bir dal keserler. Bu dala Çiğdem, Kardelen gibi erken bahar çiçekleri asarlar. Çocuklar bu dalı alıp topluluklar halinde kapıları tek tek gezerler. Kapıda Navrez türküsünü söylerler. Ev sahipleri çocuklara hediye olarak yumurta, şeker gibi yiyecekleri sepetlere koyar, verdikleri mendilleri de dala bağlarlar. Bütün evler dolaşıldığında çocuklar verilenleri kendi aralarında pay ederler.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.*Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.