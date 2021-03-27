Bugün ne kandili? Diyanet'e göre bugün kandil mi? Cumartesi kandil mi? Berat Kandili ne zaman 2021

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir. Temizlenme ve günahlardan arınma imkânın sunulduğuna inanılan kandil günü ismini Arapça ‘da temize çıkma anlamına gelen ‘berat’ kelimesinden almıştır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eden Müslüman vatandaşlar berat kandilini dualar ve ibadetler ile geçirecekler. Şaban ayının 15.gecesi idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart gününe denk geliyor. Berat Kandili cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.