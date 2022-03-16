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Bugün dünya vicdan günü! Vicdanınız varsa bu habere tıklarsınız...

"Dünya Vicdan Günü" olarak kabul edilen 16 Mart birçok olaya şahitlik etmiştir. 16 Mart'ta neler oldu? Detaylar haberimizde...

Güncel 16.03.2022, 11:07
Bugün dünya vicdan günü! Vicdanınız varsa bu habere tıklarsınız...

16 MART'TA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.

  • 1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.
  • 1848 - Öğretmen Okulları Kuruldu.
  • 1909 - Almanya millî futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı: 9-0.
  • 1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.
  • 1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.
  • 1921 - SSCB, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
  • 1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.
  • 1924 - Roma Antlaşması doğrultusunda İtalya, Rijeka'yı topraklarına kattı.
  • 1926 - Robert H. Goddard, ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.
  • 1930 - Küba millî futbol takımı, uluslararası arenada ilk maçını Jamaika karşısında yaptı ve 3-1 kazandı.
  • 1932 - Ankara Demirspor kuruldu.
  • 1935 - Adolf Hitler, Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.
  • 1939 - Hitler, Bohemya ve Morayva'yı Alman himayesine aldığını, Prag Kalesi'nde açıkladı.
  • 1939 - Mısır Prensesi Fevziye Fuad ile İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi evlendi.
  • 1945 - II. Dünya Savaşı: Küçük bir Japon direnişi kaldıysa da Iwo Jima Muharebesi sona erdi.
  • 1964 - TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, Hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.
  • 1968 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Johnson, Vietnam'a 35.000 ila 50.000 asker daha göndermeye karar verdi.
  • 1968 - Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamı gerçekleştirildi.
  • 1971 - Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.
  • 1972 - Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.
  • 1978 - 16 Mart Katliamı: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde öğrencilere yönelik bombalı saldırıda 7 öğrenci öldü.
  • 1978 - İtalya'da eski Başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldı.
  • 1979 - Çin-Vietnam Savaşı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu ülkesine geri döndü. Savaş sona erdi.
  • 1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Van Cezaevi'nden tünel kazılmak suretiyle 33 mahkûm kaçtı.
  • 1988 - Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı yapıldı.
  • 1993 - Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu: 50-48.
  • 1994 - TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan beşi DEP'li altı milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, tutuklanarak cezaevine konuldu.
  • 1996 - Profesör İlhan Arsel'in "Biz Profesörler" adlı kitabının davasında Savcı Abdurrahman Yılancı, Hakim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının Hakimi reddetmesi Türk adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.
  • 1999 - Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekâtı başlatıldı.
  • 2003 - Rachel Corrie, İsrail tankları tarafından ezilerek öldürüldü.
  • 2004 - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında, 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.
  • 2005 - İsrail, Eriha'yı resmi olarak Filistin yönetimine devretti.
  • 2014 - Kırım, tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya geçmeyi kabul etti.

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

  • Dünya Vicdan Günü
  • Dünya Uyku Günü
  • Erzurum'un Horasan ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

EN GÜZEL VİCDAN SÖZLERİ

  • Temiz bir vicdandan daha yumuşak bir yastık yoktur. Fransız Atasözü
  • Çıkar konuşunca, vicdan susar. Cemil Meriç
  • En mükemmel adalet, vicdandır. Victor Hugo
  • İçinde vicdan olmayan kişi arkadan oyun oynar.
  • Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır. Hz. Ömer
  • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Eflatun
  • Vicdan, adaletin en iyi vekilidir. Lady Mary Montagu
  • İradene hakim ol; fakat vicdanına esir ol. Aristoteles
  • Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır. Publilius Cyrus
  • Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron
  • İnsanların çoğunda entelektüel vicdan eksiktir. Nietzsche
  • Hiçbir suçlu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez. Juvenalis
  • Vicdanımız, biz onu öldürmedikçe, yanılmaz bir yargıçtır. Balzac
  • Vicdan huzuru, başarılı olabilmenin temel şartıdır. Sakıp Sabancı
  • Vicdan baki kaldıkça, hiçbir günah affedilmiş sayılmaz. Stefan Zweig
  • Vicdanı tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı. Stanislaw Jerzy Lec
  • Allah’ı anmayan vicdan, hakimsiz mahkemeye benzer. Jean J. Rousseau
  • Zalimlerin saklanacak yeri yok. Eninde sonunda vicdanları onları bulacaktır.
  • ‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.
  • Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir. George Bernard Shaw
  • Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiç bir leke yoktur. Christian Oeser
  • Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız, bu vicdanınızın sadakasıdır. Mevlana
  • Her şerefli insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğler. William Shakespeare
  • Bazılarına elini vicdanına koy diyeceğim ama onların elini koyacak bir vicdanları bile yok.
  • Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiçbir değeri yoktur. Pierre Jeanne
  • Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var; kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
  • Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır. Said Nursi
  • Bir insanı üstün kılan, onu kendi arzu ve ihtiraslarından kurtaran, sadece vicdanıdır. Samuel Smiles
  • Af var diye işlenen suçtan vicdan burkulur; affı sigortalayan hayâsızdan korkulur. Necip Fazıl Kısakürek
  • Ömrümü ikiye böldüren vicdansız. Senden öncesini bomboş gösterip senden sonrasına esir ettiren hani.

16 Mart Dünya Vicdan Günü! Neden düzenleniyor?

Vicdan İle İlgili Sözler | Görevini tam yerine ... 2.sayfa

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#16 mart #UYKU #vicdan
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