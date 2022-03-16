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Bugün dünya vicdan günü! Vicdanınız varsa bu habere tıklarsınız...
"Dünya Vicdan Günü" olarak kabul edilen 16 Mart birçok olaya şahitlik etmiştir. 16 Mart'ta neler oldu? Detaylar haberimizde...
Güncel 16.03.2022, 11:07
16 MART'TA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR
MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.
- 1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.
- 1848 - Öğretmen Okulları Kuruldu.
- 1909 - Almanya millî futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı: 9-0.
- 1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.
- 1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.
- 1921 - SSCB, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
- 1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.
- 1924 - Roma Antlaşması doğrultusunda İtalya, Rijeka'yı topraklarına kattı.
- 1926 - Robert H. Goddard, ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.
- 1930 - Küba millî futbol takımı, uluslararası arenada ilk maçını Jamaika karşısında yaptı ve 3-1 kazandı.
- 1932 - Ankara Demirspor kuruldu.
- 1935 - Adolf Hitler, Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.
- 1939 - Hitler, Bohemya ve Morayva'yı Alman himayesine aldığını, Prag Kalesi'nde açıkladı.
- 1939 - Mısır Prensesi Fevziye Fuad ile İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi evlendi.
- 1945 - II. Dünya Savaşı: Küçük bir Japon direnişi kaldıysa da Iwo Jima Muharebesi sona erdi.
- 1964 - TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, Hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.
- 1968 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Johnson, Vietnam'a 35.000 ila 50.000 asker daha göndermeye karar verdi.
- 1968 - Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamı gerçekleştirildi.
- 1971 - Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas'a bağlı Gemerek'te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandı.
- 1972 - Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.
- 1978 - 16 Mart Katliamı: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde öğrencilere yönelik bombalı saldırıda 7 öğrenci öldü.
- 1978 - İtalya'da eski Başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldı.
- 1979 - Çin-Vietnam Savaşı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu ülkesine geri döndü. Savaş sona erdi.
- 1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Van Cezaevi'nden tünel kazılmak suretiyle 33 mahkûm kaçtı.
- 1988 - Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı yapıldı.
- 1993 - Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu: 50-48.
- 1994 - TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan beşi DEP'li altı milletvekili, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, tutuklanarak cezaevine konuldu.
- 1996 - Profesör İlhan Arsel'in "Biz Profesörler" adlı kitabının davasında Savcı Abdurrahman Yılancı, Hakim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının Hakimi reddetmesi Türk adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.
- 1999 - Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekâtı başlatıldı.
- 2003 - Rachel Corrie, İsrail tankları tarafından ezilerek öldürüldü.
- 2004 - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında, 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.
- 2005 - İsrail, Eriha'yı resmi olarak Filistin yönetimine devretti.
- 2014 - Kırım, tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya geçmeyi kabul etti.
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
- Dünya Vicdan Günü
- Dünya Uyku Günü
- Erzurum'un Horasan ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)
EN GÜZEL VİCDAN SÖZLERİ
- Temiz bir vicdandan daha yumuşak bir yastık yoktur. Fransız Atasözü
- Çıkar konuşunca, vicdan susar. Cemil Meriç
- En mükemmel adalet, vicdandır. Victor Hugo
- İçinde vicdan olmayan kişi arkadan oyun oynar.
- Kötü bir işin en gizli şahidi, vicdanımızdır. Hz. Ömer
- Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Eflatun
- Vicdan, adaletin en iyi vekilidir. Lady Mary Montagu
- İradene hakim ol; fakat vicdanına esir ol. Aristoteles
- Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır. Publilius Cyrus
- Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron
- İnsanların çoğunda entelektüel vicdan eksiktir. Nietzsche
- Hiçbir suçlu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez. Juvenalis
- Vicdanımız, biz onu öldürmedikçe, yanılmaz bir yargıçtır. Balzac
- Vicdan huzuru, başarılı olabilmenin temel şartıdır. Sakıp Sabancı
- Vicdan baki kaldıkça, hiçbir günah affedilmiş sayılmaz. Stefan Zweig
- Vicdanı tertemizdi, çünkü onu hiç kullanmamıştı. Stanislaw Jerzy Lec
- Allah’ı anmayan vicdan, hakimsiz mahkemeye benzer. Jean J. Rousseau
- Zalimlerin saklanacak yeri yok. Eninde sonunda vicdanları onları bulacaktır.
- İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.
- Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir. George Bernard Shaw
- Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiç bir leke yoktur. Christian Oeser
- Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız, bu vicdanınızın sadakasıdır. Mevlana
- Her şerefli insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğler. William Shakespeare
- Bazılarına elini vicdanına koy diyeceğim ama onların elini koyacak bir vicdanları bile yok.
- Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiçbir değeri yoktur. Pierre Jeanne
- Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var; kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
- Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır. Said Nursi
- Bir insanı üstün kılan, onu kendi arzu ve ihtiraslarından kurtaran, sadece vicdanıdır. Samuel Smiles
- Af var diye işlenen suçtan vicdan burkulur; affı sigortalayan hayâsızdan korkulur. Necip Fazıl Kısakürek
- Ömrümü ikiye böldüren vicdansız. Senden öncesini bomboş gösterip senden sonrasına esir ettiren hani.