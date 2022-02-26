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Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü!

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü. Twitter'dan on binlerce kişi Erdoğan mesajlarıyla doğum günü kutlamasında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü gönderdiği mesajla kutladı.

Güncel 26.02.2022, 11:40 26.02.2022, 11:45
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü!

26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum günü için Twitter'da paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan siyasilerden de Erdoğan için doğum günü mesajları paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizi büyük Türkiye idealine taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a millete hizmet yolunda nice yıllar dileriz..." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz. Ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında #MilleteAdananÖmür var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var... Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Devlet yük değildir devlet yük alır, devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur.” Recep Tayyip Erdoğan Ülkesine, milletine adanmış bir ömür... Huzurla, hayırlarla, mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var. #MilleteAdananÖmür

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu: Vatana, millete adanmış bir ömür... #İyikiDoğdunMilletinAdamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömür nasip etsin... Milletimiz için gayretlerinde ve devletimizi şan ve şerefle temsil ettiği görevlerde kuvvet versin.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bugün millete adanmışlığı, çok çalışıp hiç yorulmamayı, her daim mazlumların yanında olmayı kendine dava edinmiş liderimizin, milletin adamının, sağlam iradenin doğum günü. Hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET"

Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin "tek millet iki devlet" ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.

Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen işbirlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Aliyev, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

#erdoğan #doğum günü
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