BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ

*Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…

*Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.

*Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

*Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM'in mesajında şu ifadelere yer verildi: "Ülke olarak birbirimize kenetlendiğimiz, koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı başarıyla sürdürdüğümüz ve dünyaya örnek olduğumuz mücadelede, fedakarca çalışarak tarımsal üretimlerini devam ettirmeye gayret gösteren çiftçilerimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yıl 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, öncekilerden çok daha anlamlı ve özel olarak değerlendiriyoruz. Bu zorlu süreçte, üretimin aksamadan devamı için paydaşlarımızla işbirliği halinde gerekli tedbirlerin alınması ve kolaylıkların sağlanması konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kıymetli çiftçilerimizin, bu zor zamanlarında yanlarındayız ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarıma hizmet ederek, ülkemizin geleceğine umut olan ve en temel ihtiyaçlarımızdan gıdanın, sofralarımıza ulaşması için bin bir emek sarf eden tüm çiftçilerimizin ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, şükranlarımızı sunarız."