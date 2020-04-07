Bugün Berat Kandili... Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir?

Berat ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Müslüman alemi tarafından çok değerli olan ve Ramazan ayından önce idrak edilen son kandil Berat Kandilidir. Şaban ayının 14. gününün 15. güne bağlayan gece kutlanan Berat Kandili “Bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” anlamına gelmektedir. -Bu değerli gecede Peygamber Efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Peki, Berat Kandili anlam ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

-Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

-O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

-İlâhi rahmet yayılır.

-Mağfiret gecesidir.

-O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Kur'ân-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçmektedir. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

BERAT KANDİLİ ORUCU

Berat Kandili 'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemil bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam alimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor.

Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALIDIR?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)

Ekovitrin ailesi olarak tüm İslam dunyasinin berat kandilini kutluyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde Yüce Rabbimizden insanlığı korona salgınından kurtarmasını niyaz ediyoruz...