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TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edec
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor.
Güncel 04.04.2022, 14:42
Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken, diğer yandan da ne yazık ki şiddet ve istismara maruz kalmaktadır. Bu manada 4 Nisan tarihi; Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, bizlerle aynı havayı soluyan sevimli dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması ve kalıcı mutluluklarının devamının sağlanması hususunda tüm kesimlerin üzerlerine düşen görevlerini samimiyetle yerine getirmelerini hatırlatmaktadır. Unutmamamız gereken bir ülkenin, hatta bir mahallenin gelişmişlik düzeyini orada yaşayan hayvanlara yapılan muameleyle anlamak mümkündür.