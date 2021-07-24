Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı! Basın Bayramı'nın anlamı nedir?

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanıyor.





Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulduğu zaman “gazeteciler için de bir gün belirleyelim” düşüncesi ortaya atılmıştır. Önceleri ilk gazetenin basıldığı gün “basın bayramı” olarak düşünülmüştür. İlk gazetenin çıkışı kimilerine göre 1831, yani Takvim-i Vakayi’nin yayınlanışıdır. İlk Türkçe gazete olmasına rağmen onu, resmi gazete olduğu için ilk gazete saymayan görüştekiler de 1861, yani Tercüman-ı Hakikat’ın çıkışını ilk gazete basılışı olarak kabul etmek istemişlerdir. Bu anlaşmazlık nedeniyle konuda bir görüş birliği olmamış bunun üzerine Fatih Rıfkı Atay, Akşam gazetesinde 24 Temmuz’u tarihini ortaya atmış ve 24 Temmuz tarihi “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaya başlamıştır.

Gazeteciler ve Basın Bayramını Nedir?



Ülkemizde gazetecilerin ve basının ne gibi zorluklarla haberleri yaptıkları onları anlamamız için kutlanan bir gündür. Bir basın elemanı yeri geliyor bir savaşın ortasına da girebiliyor yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu gün onların günüdür, onlara saygı günüdür.

Gazeteciler ve Basın Bayramını Neden Kutlarız?



Gazeteciler ve Basın Bayramı 2. Meşrutiyet döneminde sansürün kaldırıldığı günü baz alınarak belirlenmiştir. Bu günün belirlenmesi Falih Rıfkı Atay’ın teklifi ile olmuştur. Çünkü Gazeteciler ve basın bayramı 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ortaya çıkmıştır. O günü şartlarında en güzel tarihin sansürün bittiği 24 Temmuz tarihi olarak düşünülmüş ve 1946 yılından itibaren artık her sene 24 Temmuz kafamıza Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak canlanır. Bu günün kutlanmasındaki amaçlar şunlardır:

- Gazetecileri daha iyi anlayabilmek,

- Basın elemanlarının muhabirlerin bazen ne zorluklar altında haber yaptığı duyurmak,

- Gazeteci ve basın mensuplarına saygı duymak.