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Bugün 19 Ocak Yücelciler'in mahkemesinin 74. yıldönümü

II. Dünya Savaşı sırasında ana gayesi Yugoslavya Türkleri'nin hak ve hukukunu muhafaza müdafaa etmek üzere kurulan YÜCEL TEŞKİLATI üyeleri Tito rejimi tarafından Ağustos Eylül 1947'de evlerinden gece yarısı toplanmış ve 19 OCAK 1948'de mahkeme duruşmaları başlamıştı. Mahkeme adeta bir tiyatro salonuydu. Tutuklananların idam veya ağır cezalara çarptırılması için düzmece mitingler tertip ediliyor. Mahkeme salonu idam diye bağıran figüranlarla dolduruluyordu. Mahkeme Üsküp Türklerine mesaj verircesine hoparlörlerle salon dışına dinlettiriliyordu. Mahkeme jet kararla 25 Ocak'ta Yücel Teşkilat Başkanı Şuayp Aziz, Nazmi Ömer, Adem Ali ve Ali Abdurrahman'ı idam cezasına çarptırdı. 1. grup yargılamalarda diğer 14 Yücelci ağır hapis cezalarına çarptırıldı. İdamlar 27 Şubat 1948'de kurşuna dizilerek gerçekleştirildi. Ruhları şad olsun.

Güncel 19.01.2022, 14:15
Bugün 19 Ocak Yücelciler'in mahkemesinin 74. yıldönümü

BALKAN TÜRKLERİNİN YAKIN DÖNEM KAHRAMANLARI “YÜCELCİLER”

“Yücel Teşkilatı” veya kısaca “Yücelciler” 1941 yılında Makedonya‟da Türklere yönelik haksızlıklara karşı durmak, Makedonya Türklerinin millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaşatmak üzere faaliyetler yürütmek için bir araya gelen aydınların oluşturduğu toplumsal bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla ilk Türk okulu “Tefeyyüz”ün açılması, Yugoslav radyosunda ilk Türkçe yayınların yapılması ve ilk Türkçe gazete olan “Birlik”in yayına başlamasını sağladıkları görülür. Komünizm baskısı altında olmalarına rağmen insan hakları, eşitlik ve adalet fikirlerini tarihi bir şuurla hayata geçirdiklerini ve bu amaç uğrunda kurşuna dizilmek suretiyle canlarını feda ettiklerini görmekteyiz. “Yücelciler”in 1948 yılında yargılanıp suçlu bulunmaları ve birçoğunun kurşuna dizilerek idam edilmesi, verilen müebbet hapis cezaları, el konan mallar, mahkeme kararlarının Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde hoparlörlerle halka duyurulması dün olduğu gibi bu gün de Türk toplumunun hafızasında derin izlere sahiptir. Bu izlerin yansımaları gerek nazım ve gerek nesir olarak adeta bir destanın parçaları gibi günümüze kadar gelmiştir.

İlk Tutuklama ve İdamlar

Gelişmelerden rahatsız olan siyasi yönetim 1947‟de bir ihbarı gerekçe göstererek apar topar tutuklamalara, soruşturmalara başlar. İlk tutuklamalar Ağustos 1947‟de gerçekleşir. “Zamanın ileri gelen tüm aydınları, sağduyu sahipleri, halkın gerçek temsilcileri bir gecede vatan haini ilan edilip, jet mahkeme kararlarıyla hüküm giyerler. Henüz hukuki yapılamanın bile tamamlanamadığı bir dönemde, terörist-ispiyoncu teşkilatını kurarak Makedonya'da yaşayan Türkleri Makedonya Halk Devletine karşı organize etmek, devlet düzenini değiştirmeye, yıkmaya yönelik eylem hazırlığında olmak gibi asılsız iddialarla” yargılanırlar.

Birinci Grup Mahkumiyetler
İdama Mahkum Edilenler:
1- Şuayb Aziz İshak
2- Ali Abdurrahman Ali
3- Nazmi Ömer Yakup
4- Adem Ali Adem

Yirmi Yıla Mahkum Edilenler:
5- Şerafettin Ferit Süleyman (Yücelden)
6- Refik Şerif Mehmet (Özer)
7- Kemal Rasim İlyas (Günsever)
8- Abdülkerim Ethem İbrahim (Sezer)
9- Şefik Ruşit Elmas (Ersoy)

Onbeş Yıla Mahkum Edilenler:
10- Fettah Salih Süleymanpasiç
11- Muzaffer Ahmet Süleyman (Hocaoğlu)

Oniki Yıla Mahkum Edilenler:
12- Fazlı Vehbi Şükrü (Kadıoğlu)
13- Mehmet Şerif Dalip (Ardıcı)
14- Kemal Rıfat Ferhat (Türkkan)

Onbir Yıla Mahkum Edilenler:
15- Said Bilal Halil (Emiroğlu)

On Yıla Mahkum Edilenler:
16- Ali Halil Mustafa (Yücel)

Sekiz Yıla Mahkum Edilenler:
17- Ahmet Halil Mustafa (Yücel)

Birinci Grup Mahkumiyetlerdekiler askeri kamyonlara yüklenerek Söğütlü Cezaevine götürülmüşler ve buradan diğer hapishanelere gönderilmişlerdir. İdam mahkumlarının cezaları ise 27 Şubat 1948'de kurşuna dizilerek infaz edilmiş ve bu kahraman insanlar şehadet mertebesine ulaşmışlardır.

Bir hatırata göre, idam cezasına çarptırılan Yücelciler, İdrizova Hapishanesi’nden bir kamyona bindirilerek Suşitsa Köyü’ne götürülmüştür. Köyün girişinde bir kayanın önünde bu 4 kahraman insan kurşuna dizilerek, şehadet şerbetini içmişlerdir. Ancak mezarlarının nerede olduğu bilinmemektedir.



 

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