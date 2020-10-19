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Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü

Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü... Köy ve mahallelerin yönetiminin başında bulunan Muhtarların ihtiyaçlarına ve karşı karşıya kaldıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kutlanan Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar günü ne zamandan beri kutlanır?

Güncel 19.10.2020, 10:43
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Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü

Genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükûmet emirlerini halka duyuran, köy içinde dirlik ve düzeni sağlamakla görevli olan Muhtarlar için kabul edilen Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar günü ne zamandan beri kutlanır?

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR?

19 Ekim Muhtarlar Günü 2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelgeyle kabul edildi. Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren genelgede yer alan ifadeler şöyle:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

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