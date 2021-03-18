Bugün 18 Mart Dünya Geri Dönüştürülebilir Atıklar Günü

Türkiye'deki konunun en büyük destecilerinden biri de, çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında, Avrasya'nın en prestijli organizasyonu ENTECH - Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı oldu. Katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ENTECH'te en yenilikçi teknolojilerini sergileyecekler.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde, 3-5 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ENTECH, Sıfır Atık Forumu ile eş zamanlı organize edilecek. Sıfır Atık Forumu, özellikle son yıllarda birçok ülkenin gündeminde olan sıfır atık alanında farkındalık yaratacak.