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Bugün 18 Mart! Büyük zaferin 107'inci yılı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez" diyerek elde ettiği büyük zaferin üstünden 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu anlamlı gün, yurt genelinde kutlanacak.

Güncel 18.03.2022, 09:32
Bugün 18 Mart! Büyük zaferin 107'inci yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek.

Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek. Bu tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Saygı duruşu ve saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilip sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasından sonra ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri boğaz geçişi yapacağı törenin sonunda Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösteri uçuşu yapıp katılımcıları selamlayacak.

Buradaki törenin ardından Gelibolu gişelerinde "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışı gerçekleştirilecek.

Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda bakanın yanı sıra yabancı konukların da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 1914 yılı 3 Kasım-1915 yılı 18 Mart tarihleri arasında deniz savaşları yapılmıştır. 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır.

İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı. 18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar olmuştur. Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kalmışlardır.

25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişlerdir. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşamışlardır. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmişlerdir.

Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmektedir. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edilmiştir. Türk milletinim kazandığı zafer olarak tarihe geçmiştir.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN NEDENLERİ

Çanakkale Savaşı’nın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- İtilafa katılan devletlerin Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak ve Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek istemeleri savaş nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

- Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girmesi İngiltere, Rusya ve Fransa savaşta zayıf kalmıştır. Bu devletlerin güçlerini birleştirme istekleri ve Osmanlı Devleti’ni ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında yer almaktadır.

- İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya her türlü destek için boğaz hâkimiyetini sağlamak istemeleri ve İstanbul' u ele geçirme istekleri savaş nedenleri arasında yer almaktadır.

- İtilaf Devletleri’nin, savaşa girmeyen Balkan Devletleri’nin kendi yanlarında yer almaya ikna etme çabaları da Çanakkale Savaşı nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir.

ÇANAKKALE SAVAŞININ SONUÇLARI

- İtilaf Devletleri donanmaları 18 Mart 1915’te Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılmıştır. Böylece Çanakkale Savaşı’nın deniz savaşı bölümü sona ermiştir.

- Gelibolu Yarımadası’na yapılan kara çıkartmaları yine Osmanlı ordusunun büyük çabası ile bertaraf edilmiştir. 19-20 Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 9 Ocak 1916’da da Seddülbahir’den çekilen itilaf birlikleri büyük yenilgiye uğramıştır.

- 1. Dünya Savaşı’nın gidişatı değişmiştir. Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.

- Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırmıştır.

- İngiltere’de yönetim değişikliğine neden olmuştur.

- Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış ve Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

#Çanakkale
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