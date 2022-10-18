Bugün 18 Ekim... Azerbaycan'ın bağımsızlık günü...

BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA YERE İNMEZ

Bilindiği gibi 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından, Azerbaycan halkı son yüzyılda ikinci kez kendi kaderini belirleme şansı yakalayarak bağımsızlığını ilan etti.

20. yüzyıl Azerbaycan siyasi tarihinin ikinci büyük zaferi olan bu tarih hayli büyük önem taşımakta. Azerbaycan Ali Meclisi, 18 Ekim 1991 oturumunda tarihi ”Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı” adlı anayasal tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

Bu gelişmenin akabinde 29 Aralık 1991 yılında Azerbaycan’da halkoylaması düzenlenerek: ”Siz ‘Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı’ anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?” sorusu soruldu. Azerbaycan halkı Azerbaycan’ın bağımsızlığından yana oy kullanınca Mayıs 1992’de Azerbaycan Milli Meclisi, Üzeyir Hacibeyov’un bestesi ve Ahmet Cavad’ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Marşı’nı onayladı. Hemen ardından, parlamento tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet Arması da onaylandı.

18 Ekim 1991 yılından itibaren Azerbaycan bağımsız ülke oldu ve bu gün Azerbaycan’da bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.

AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI