Bugün 18 Ekim... Azerbaycan'ın bağımsızlık günü...
Azerbaycan’da, bağımsızlığın ilan edilmesinin 31. yıl dönümü kutlanıyor. 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen ve 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991’de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.
BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA YERE İNMEZ
Bilindiği gibi 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından, Azerbaycan halkı son yüzyılda ikinci kez kendi kaderini belirleme şansı yakalayarak bağımsızlığını ilan etti.
20. yüzyıl Azerbaycan siyasi tarihinin ikinci büyük zaferi olan bu tarih hayli büyük önem taşımakta. Azerbaycan Ali Meclisi, 18 Ekim 1991 oturumunda tarihi ”Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı” adlı anayasal tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
Bu gelişmenin akabinde 29 Aralık 1991 yılında Azerbaycan’da halkoylaması düzenlenerek: ”Siz ‘Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı’ anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?” sorusu soruldu. Azerbaycan halkı Azerbaycan’ın bağımsızlığından yana oy kullanınca Mayıs 1992’de Azerbaycan Milli Meclisi, Üzeyir Hacibeyov’un bestesi ve Ahmet Cavad’ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Marşı’nı onayladı. Hemen ardından, parlamento tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet Arması da onaylandı.
18 Ekim 1991 yılından itibaren Azerbaycan bağımsız ülke oldu ve bu gün Azerbaycan’da bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.
AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ MESAJLARI
- Bağımsızlığın yeniden sağlandığı Azerbaycan'da huzurun 31. yılı. Kardeşimizin bağımsızlığı kutlu olsun!
- Azerbaycan'ın dostu dostumuz. Düşmanı düşmanımızdır. Ayımız yıldızımız bir. Toprağımız göğümüz bir. Senin zaferin bizim zaferimiz. Senin şehidin bizim şehidimizdir.
- "İki Devlet Bir millet" şuuruyla yan yana, omuz omuza olduğumuz Azerbaycan'ın bağımsızlığı bizleri her zaman gururlandırmaktadır. 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun!
- "Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." (Mustafa Kemal Atatürk)
- "Dağ iseniz toprak biziz. Dal iseniz yaprak biziz. Türkiye'yiz, Anadolu'yuz, Azerbaycan'ız." Bağımsızlığın kutlu olsun can Azerbaycan!
- "Dinimiz bir dilimiz bir Ayımız bir yılımız bir Aşkımız bir yolumuz bir Azerbaycan-Türkiye"
- İki devlet bir millet olan Azerbaycan ile Türkiye her daim kardeş birer ülkedir. Azeri kardeşlerimizin acısı acımız, sevinci sevincimizdir.
- Tarihin yazdığı destan. İki bedende bir can. Türkiye Azerbaycan.
- Kim ne yaparsa yapsın. Ne plan kurarsa kursun. Acımızda, kavgamızda, sevdamızda birdir bizim. Türkiye Seninle Azerbaycan her zaman dualarımız birlikte.
- Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir, sarsılmazdır.
- Türkiye Azerbaycan kardeştir her daim de kardeş kalacaktır.
- Azerbaycan'a ateş düşünce. Türkiye'nin canı yanıyor. Dağ sensen toprak benim. Dal sensen yaprak benim.