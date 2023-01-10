Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü! Kutlu olsun...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Çalışan Gazeteciler Günü, her yıl 10 Ocak'ta kutlanıyor.

GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bayram, yılbaşı, hafta sonu tatil demeden durmadan çalışan ve halkın haber alma hakkı için emek veren tüm gazetecilerin günü kutlu olsun… İyi ki varsınız…

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tüm meslektaşlarımın gününü kutlar emeklerinin karşılığını alabildikleri güzel bir meslek yaşamı dilerim…

En tehlikeli dönemlerde bile gerekirse canını hiçe sayarak göreve atılmaya hazır olan tüm gazeteciler bizlerin haberdar olabilmesi adına büyük emek sarf ediyor. Bu anlamlı günde tüm gazeteciler şükranlarımı sunuyor ve günlerini kutluyorum…

Salgın hastalıkta, yangında, selde, depremde kısacası tüm felaketlerde her zaman sahada olan ve insanımızın bilgi elde etmesini sağlayan gazetecilerimizin günü kutlu olsun…

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Her işte olduğu gibi bu meslekte de görevini layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin günü kutlu olsun! Her zaman hakkınızı alabilmeniz dileğiyle…

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.