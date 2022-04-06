Buça Kasabı Rus Yarbay Azatbek Omurbekov! Herkes onu arıyor...

Yarbay Azatbek Omurbekov’un geçen hafta geri çekilmelerine kadar Kremlin güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in eteklerinde bulunan Buça kasabasının işgalinde yer alan 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte, Rus kuvvetlerinin geri çekilmeden önce Buça'da gerçekleştirdiği iddia edilen sivil katliamların korkunç görüntüleri son günlerde küresel bir tepkiye yol açtı ve Batılı ülkeleri onlarca Moskova diplomatını sınır dışı etmeye ve Rusya’dan kömür ithalatı yasağı da dahil olmak üzere başka yaptırımlar önermeye sevk etti.

ABC News'in muhabiri James Longman, Rus askerlerinin "50 yaşın altındaki tüm erkekleri öldürdüğünü" ve "arkadaşlarını gömmesi için ona 20 dakika verdiğini" söyleyen Mykola adında yerel halktan bir adamla röportaj yaptı. Twitter’da paylaşım yapan Longman, şunları öne sürdü:

“'Ruslar oraya vardıklarında belge istediler. Mykola, dövme aramak için erkekleri soyduklarını söyledi. Belki askeri dövmeler aradılar. Bütün bu kasaba bir suç mahalli.'

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya ise iddiaları reddetti ve sivillerin görüntülerinin Ukraynalıların kendileri tarafından sahnelenen 'bir sahtekarlık' olduğunu iddia etti.

TECAVÜZ, YAĞMA VE CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Diğer taraftan, yaklaşık 40 yaşında olduğu düşünülen ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov tarafından 2014 yılında üstün hizmet madalyası verilen Omurbekov, şimdi yüzlerce Ukraynalı sivilin tecavüz, yağma ve cinayetini organize etmekle suçlanıyor.

Rus ordusunun ve özel servislerinin faaliyetlerini izleyen bir Ukraynalı gönüllü girişimi olan InformNapalm'a göre, Omurbekov, Ukrayna'ya gönderilmeden önce geçen yıl Kasım ayında bir Ortodoks rahip tarafından kutsandı.

Birimi Rusya'nın Uzak Doğu'sunda Habarovsk dışındaki bir kasabada bulunan komutan, Habarovsk Piskoposu liderliğindeki ayinin ardından şunları söyledi: