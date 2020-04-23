Bu yıl mahzun olsak da yine güzel geçecek: Ramazan ayı geldi, hoş geldi...

“On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayı geldi. İlk sahur Perşembe gecesi yapılacak, ilk oruç Cuma günü tutulacak. Ancak bu sene Ramazan ayı koronavirüs salgını nedeniyle çok daha farklı yaşanmak zorunda.

Türkiye Ramazan ayına ve ardından gelecek bayrama hazırlanırken, bu ay boyunca alınan önlemlere ve sosyal mesafe çağrılarına ne kadar uyulacağı koronavirüs salgınının Türkiye’deki gidişatı açısından kritik olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, gelinen noktada salgında yatay seyre geçmeye başlandığını belirtmiş ve Ramazan ayında tedbirlere en üst düzeyde uyulduğu takdirde bayram sonrasında normal hayata geçişi hedeflediklerini söylemişti.

"On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayı teravih namazlarıyla, toplu iftar sofralarıyla ve zengin gelenekleriyle şu dönemde salgınla mücadele amacıyla alınan önlemlerin gerektirdiğinin aksine insanların bir araya gelmesini ve paylaşımın artırılmasını öngörüyor.

Ancak gerek bilim insanları gerekse ilahiyatçılar, bu sene insanların her zamankinden farklı bir Ramazan ayı geçirmesini zaruri gördüklerini ifade ederek, insanların bir araya gelmesini önleyecek önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğu noktasında birleşiyor.

Bu sebeple de pek çok Ramazan geleneği bu yıl eskisinden farklı yaşanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, ramazanda, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Camilerin kapalı olması ve bir araya gelinmesine izin verilmemesi sebebiyle teravih namazları kılınamayacak.

Toplu iftarlar bu sene mümkün olmayacak.

Bu yılki önlemler kapsamında iftar çadırı kurulması da mümkün olmayacak.

Fırınlarda pide üretimi iftara iki saat kala duracak. Fırından taze çıkmış sıcak pideyi iftar sofrasına yetiştirme heyecanını yaşayamayacağız çünkü pidemizi saatler önce almış olacağız.

Uzunluğuyla her yıl bizi şaşırtan pide kuyrukları sosyal mesafe gereği daha mı uzun olacak merak ediyoruz...

Ancak bazı gelenekler devam ediyor...

Camilere, "onbir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği mahyalar bu sene de asılıyor.

Ailecek oturduğumuz iftar sofraları bu yıl da coşkuyla kurulacak.

İftar ve sahurlarımızı ailemizle geçirsek bile sosyal medya ve video konferanslarla yine bir araya gelmiş kadar olacağız, teknolojiden yararlanarak yine yalnız kalmayacağız.

Bu yıl Ramazan nasıl geçecek, bize neler getirecek şimdiden heyecanla bekliyoruz.