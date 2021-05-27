Bu yıkımın Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti 194 Milyon TL

Ordu'da halkın yıkılması için 110 bin imza topladığı Karadeniz Kıyısındaki alanda deniz dolgusu yapılarak inşa edilmeye başlanan her biri 17 daireden oluşan 3 bloktan oluşan Ordu Belde Evler projesi yıkıldı. Ancak fatura ağır oldu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleleri mercek altına aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adıgüzel, 21/B maddesine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin adrese teslim olarak aynı gruba verildiği kaydetti.

BELDE EVLERİNDE ZARAR 194 MİLYON LİRA

Belde evleri arazisinde bulunan belediyeye ait otelin önceki dönem ki AKP’li belediye tarafından yıkılarak arazinin imara açıldığını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

* Otel, yıkılmadan 50 milyon liraya satılabilirdi. Ama satılıp önceki dönem AKP’li belediye tarafından arazi imara açıldı. Buraya bir şirket yüksek binalar yaptı.

* Bu belediye de o binaları 1-2 kat kalacak şekilde yıktı. Şirket ve oradan daire alan vatandaşlara belediyenin ödeyeceği rakam 104 milyon lira. Buranın yeşil alan olacağını söylenmişti.

* Ancak projede kafe, aquaopark gibi yerler olduğu için tekrar imara açılmış. Bu projenin de bedeli 40 milyon lira. Yani yap boz yaparak belediye, toplamda 194 milyon lirayı zarar etmiştir.

İHALEYİ ALAN ŞİRKETİN ADRESİ BELEDİYE

Belde evleri arazisine yapılacak olan 40 milyon liralık projeyi hazırlayan ORKET İnşaat şirketine de 21/B maddesinden ihalenin verildiğine dikkat çeken Mustafa Adıgüzel, “Belde evleri projesini de ORKET İnşaat hazırlıyor. Bu şirket, 2020 Aralık ayında kurulmuş.

Kuruluşundan 3 ay sonra Mart 2020’de yine 21/B pazarlık usulüyle belediyeden 173 bin lira verip, bu Belde evlerinin yerine yapılacak olan projeyi projelendiriyor. Şirketin adresi ise, belediye. İhaleyi alan firma belediye binasında oturuyor. Bu kadar yüzsüzlük olur mu?” diye konuştu. Adıgüzel, ORKET adlı şirketinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Danışmanı Mimar Nihat Şen’e ait olduğunu söyledi.

21/B’DEN 25 İHALE YAPILMIŞ

AKP’li belediyenin göreve geldiği günden itibaren 21/B maddesinden 25 pazarlık usulüyle ihale yaptığını tespit ettiğini söyleyen Mustafa Adıgüzel, ihaleleri tek tek sayarak maliyetlerini açıkladı. Adıgüzel, 25 ihalenin toplam bedelinin 101 milyon 665 bin lira olduğunu açıklayarak, “Parçalara bölünerek hepsi aynı gruba aynı adama verilmiş. Araştırma yaptım. Belde evlerinde ki 40 milyon liralık proje 5 milyon liraya, Altınordu’da 12 milyon liralık peyzaj çalışması ise 4 milyon liraya yapılabiliyor. Arada ki fark başkanın altındaki rant çetesi arasında pay ediliyor” ifadelerini kullandı.

25 İHALEYİ ALAN ŞİRKETLER TANIDIK

21/B maddesinden yapılan 25 ihaleyi aynı kişiye ait şirketler tarafından alındığını söyleyen Mustafa Adıgüzel, “Bu firmalar 2012’den 2017’ye kadar İBB’den defalarca ihale almış. Her ihaleye ortak giren, aslında aynı kişinin firmaları” dedi.

Adıgüzel, Belediyenin açık ihale yapmayarak, pazarlık usulü ile doğrudan alım gerçekleştirmesi nedeniyle devletin zarara uğratıldığını belirtti.

İLÇE BELEDİYESİNİN YILLIK BÜTÇESİNE KONAK TADİLATI

Belediyenin pandemi döneminde zor durumdaki vatandaşlara yardımcı olması gerektiğini kaydeden Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Çamaş ilçesinde Cevatbey Konağı var. Bu konağın restorasyonu için belediye meclisinde 7 milyon liralık meblağ ayrıldı. Çamaş ilçe belediyesinin yıllık bütçesi 8 milyon liraya. Yani ilçenin bir yıllık bütçesini, ilçede bulunan bir konağı restorasyonuna ayırmış. Çamaş belediye başkanı da demiyor ki, yol, su sorunum var. Vatandaşların sorunları var. Bu işi paramızın bol olduğu, pandemi döneminden sonra yapabilir miyiz? Parayı bana verin eksiklerimi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidereyim demiyor” şeklinde konuştu.

İsmail Akduman/Sözcü