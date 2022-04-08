Bu yaz rahat geçecek

PANDEMİ sürecinde vakaların ve ölüm oranlarının düşmeye devam etmesi, bilim insanlarını ve kamuoyunu rahatlattı. Edinilen bilgiye göre, pandeminin geldiği noktaya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, baharla birlikte rahatlama döneminin başladığı dile getirildi. Üç yıl süren İspanyol gribine atıf yapılarak, bu yıl sonuna kadar pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılıyor.

SON DÖNEM TABLOSU

Verilere göre, testlerin pozitif çıkma oranı aylık ortalama Eylül 2021’in seviyesine geriledi. Geçen yılın eylül ayında testlerin pozitif çıkma oranının ortalaması yüzde 8 olarak saptanmıştı. Son birkaç günde pozitiflik oranı yüzde 5’in altında kaldı. Ölüm sayılarında da düşüş sürüyor. Geçen yıl ağustosta aylık 5 bin 400 civarında olan ölüm vakaları, mart ayında toplam 3 bin 580 ölüm oldu. Nisan başından beri ilk kez Vefat sayıları günlük 50’nin altında seyretmeye başladı.

Uzmanlar, olumlu gelişmelere rağmen, Ramazan ayı boyunca pide kuyrukları, camiler, iftar sofraları konusunda duyarlı olunmasını, maskeden vazgeçilmemesini önerdiler. Ayrıca, Vaka sayısındaki gerilemenin, insanları korunma ve aşı konusundan uzaklaştırdığı, günlük aşı yaptıranların sayısının hafta sonu itibarıyla 5 bine düştüğü değerlendirmesi yapıldı. Uzmanlar, kapalı mekânlarda maske ve mesafe konusundaki hassasiyetin sürmesini istediler.

Bağışıklık oranı yüzde 80’e ulaştı

TÜRKİYE’de bağışıklık oranının yüzde 80’e ulaştığı tahminleri yapılıyor. Bundaki en büyük etkinin de aşı değil, hastalığı geçirenler olduğu değerlendiriliyor. Ramazan toplanmaları ve bayram buluşmaları nedeniyle vakalarda beklenmedik bir artış olmazsa, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi karantina uygulamasına son verilebileceği dile getirildi. Uzmanlar, “Yaz aylarını da rahat geçireceğiz” değerlendirmesi yaptı.