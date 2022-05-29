Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar?
Geçtiğimiz yıla göre beklenenden daha yüksek fiyatlara satışa çıkacak küçükbaş kurbanlıklarda fiyatlar 2 bin ile 5 bin TL arasında değişirken, büyükbaşta fiyatlar 55 bin TL'lere ulaştı.
Müslümanlar için dini anlamda kıymetli olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.
Her yıl Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan Kurban Bayramı'nda adak sunan Müslümanlar, bayrama bu yıl Temmuz'da kavuşacak.
Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 2022 kurbanlık fiyatları araştırmalarına başladı.
Küçükbaşlar 6 bin TL'ye kadar yükselebilir
Geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösteren kurbanlık fiyatları da illere göre güncellendi. Bu yıl küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 TL ile 3 bin TL bandından 6 bin TL'ye kadar yükseldi.
Büyük illerde kurbanlık fiyatları
İzmir Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 55.000 TL
Ankara Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Rize Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 3.000 TL - 6.000 TL
Büyükbaş: 35.000 TL - 52.000 TL
Mersin Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.400 TL – 4.200 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL
Konya Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 30.000 TL – 50.500 TL
Kocaeli Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Antalya Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
Adana Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
Trabzon Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.500 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 56.000 TL
Gaziantep Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 51.500 TL
Bursa Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL