Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar?

Müslümanlar için dini anlamda kıymetli olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Her yıl Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan Kurban Bayramı'nda adak sunan Müslümanlar, bayrama bu yıl Temmuz'da kavuşacak.

Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 2022 kurbanlık fiyatları araştırmalarına başladı.

Küçükbaşlar 6 bin TL'ye kadar yükselebilir

Geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösteren kurbanlık fiyatları da illere göre güncellendi. Bu yıl küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 TL ile 3 bin TL bandından 6 bin TL'ye kadar yükseldi.

Büyük illerde kurbanlık fiyatları

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 55.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Rize Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 3.000 TL - 6.000 TL

Büyükbaş: 35.000 TL - 52.000 TL

Mersin Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 4.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

Konya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 30.000 TL – 50.500 TL

Kocaeli Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

Adana Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

Trabzon Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.500 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 56.000 TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 51.500 TL

Bursa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL