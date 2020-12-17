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Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Almanya'daki reklam, Türklere ve Almanlara gözyaşı döktürdü.
Güncel 17.12.2020, 12:18
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Yeni yıldaki reklam filmleriyle adından çokça söz ettiren Alman süpermarket zinciri EDEKA, bu yıl yayınladığı reklam filmi ile hem Türklere hem de Almanlara duygusal anlar yaşattı.
Türkçe olarak “Dünyada en güzel şey dost edinmek” sözlerinin yer aldığı reklam filminde komşuluk ilişkisinin önemine vurgu yapıldı ve bir Türk ailenin Alman komşusu ile kurduğu bağa dikkat çekildi.
İşte o reklam filmi:
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