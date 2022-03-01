Bu pratik bilgileri mutlaka deneyin, pişman olmazsınız...
Günlük yaşantımızda karşımıza ne zaman nasıl bir zorluk çıkar bilemiyoruz. Mesela tavuk pişirirken üzerine birazcık un serpiştirmenin nasıl bir sonuç doğuracağını biliyor muydunuz? Ya da sütün içerisine birazcık karbonat atarsanız ne olur? işte hayatınızı kolaylaştıracak belki de daha önce hiç duymadığınız pratik bilgilerden bir kaçı...
SÜT
Süte birazcık karbonat atarsanız hem bozulmaz hem de çabuk hazmedilir.
TAVUK
Piliç pişirirken üzerine un serperseniz daha kıtır kıtır ve lezzetli olur.
HALI VE DÖŞEMELER
Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Halınıza bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.
SALLAMA ÇAY
Kullanılmış çay poşetini soğuduktan sonra güneş yanığı ve böcek ısırıklarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da gözlerinizin üzerinde biraz bekleterek yorgunluk izlerinizi silebilirsiniz.
NEVRESİM
Nevresim takımlarını saklamak için katladıktan sonra yastık kılıflarından birinin içine yerleştirerek dolaba koyun, daha pratik ve kullanışlı olacaktır.
BUZDOLABI
Buzdolabındaki kokuları gidermek için 1 kase sütü buzdolabına koyup, birkaç gün bekletin ve sonra kullanmadan atın. Ya da buzdolabınızın bir rafına bir kase içerisinde kahve koyunuz.
LİMON
Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.
TEMİZLİK
Kaynamış su ve limon rengi bozulmuş beyaz çoraplarınızı tekrar beyaz hale getirir
HAMUR İŞLERİ
Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.
MUZ
Muz kabuğu deyip geçmeyin. Gümüşlerinizi parlatmak Çin muz kabuğu kullanabilirsiniz