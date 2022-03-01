Bu pratik bilgileri mutlaka deneyin, pişman olmazsınız...

SÜT

Süte birazcık karbonat atarsanız hem bozulmaz hem de çabuk hazmedilir.

TAVUK

Piliç pişirirken üzerine un serperseniz daha kıtır kıtır ve lezzetli olur.

HALI VE DÖŞEMELER

Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Halınıza bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.

SALLAMA ÇAY

Kullanılmış çay poşetini soğuduktan sonra güneş yanığı ve böcek ısırıklarını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da gözlerinizin üzerinde biraz bekleterek yorgunluk izlerinizi silebilirsiniz.

NEVRESİM

Nevresim takımlarını saklamak için katladıktan sonra yastık kılıflarından birinin içine yerleştirerek dolaba koyun, daha pratik ve kullanışlı olacaktır.

BUZDOLABI

Buzdolabındaki kokuları gidermek için 1 kase sütü buzdolabına koyup, birkaç gün bekletin ve sonra kullanmadan atın. Ya da buzdolabınızın bir rafına bir kase içerisinde kahve koyunuz.

LİMON

Limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.

TEMİZLİK

Kaynamış su ve limon rengi bozulmuş beyaz çoraplarınızı tekrar beyaz hale getirir

HAMUR İŞLERİ

Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.

MUZ

Muz kabuğu deyip geçmeyin. Gümüşlerinizi parlatmak Çin muz kabuğu kullanabilirsiniz