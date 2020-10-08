Bu pekmezin tadına doyulmuyor

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez gıdalarından olan pekmez Türkiye'nin dört bir yanında farklı yöntemlerle üretilirken, ihtiva ettiği zengin mineral ve vitaminler sayesinde kahvaltı sofralarının başköşesinde yer alıyor.

Akçakısrak Mahallesi sakinleri, bağlarından topladıkları üzümlerin önce şırası çıkarıyor, daha sonra büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez elde ediliyor. Dağlardan getirilen killi özel pekmez toprağı serpilen üzümler, ayaklara çizmeler giyilerek çiğneniyor. Çıkan şıralar büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez elde ediliyor.





Üzümün pekmez haline dönmesi çok meşakkatli

Pekmezin nasıl elde edildiği konusunda bilgi veren mahalle sakinlerinden İsmail Gökalp, "Bağdan üzümü buraya getiririz. Üzerine killi toprak atarız. Toprağı attıktan sonra bunu güzelce tane kalmayana kadar deperiz (çiğneriz). Sonra köfün (küfe) içerisine koyarız. Depildikten sonra suyu akar. Süzdükten sonra kaynamaya geçer. Yüzünde hiç köpük kalmayana kadar kaynar. Kaynadıktan sonra yere indirir, suyunu serperiz. Suyunu serptikten sonra 3-5 saat durur, dinlenir, toprak dibine üğünür (çöker). Süzdükten sonra pekmez haline gelir. Tavalara dökeriz" dedi.



Pekmez hastalıklara şifa

Şıraları karıştırdıkları kevgirlerin bile doğal malzemeden olduğunu belirten Niyazi Karkın, “Doğal bu kevgirler. Bunlar ektiğimiz mahsullerden yapılma. Susak bunun adı, susak kabağı derler. Topraktan oluyor, kendimiz ekiyor, kendimiz kaldırıyoruz” dedi.





Hiçbir katkı maddesi yok

Akçakısrak'ta üretilen pekmezler yöre halkının kendi bağlarındaki üzümlerden yapılıyor. Şeker, glikoz gibi katkı maddeleri kullanılmıyor. Katkı maddesinin kullanılmadığı, pekmez içildiğinde boğazda bıraktığı histen belli oluyor. Mide ve boğazlarda aşırı yanma yapmadan, birçok hastalığa şifa oluyor.

Yaptıkları pekmezlerde katkı maddesi olmadığını ancak başka yerlerden alınan pekmezlerin de Akçakısrak pekmezi diye satılmasının kötü reklam olduğunu belirten Mustafa Gündoğan, "Bunlar bizim kendi üzümümüz, kendi yaptığımız ürün. En ufak şeker katkımız yok. Bazı yerlerde Akçakısrak pekmezi diye sahteleri satılıyor" şeklinde konuştu.