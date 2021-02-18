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Bu önlemler ev kazalarından koruyabilir

Ev kazalarında her yıl yaklaşık 20 bin ölümün gerçekleştiğini belirten uzmanlar, en sık 6 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerde gözlendiğine dikkat çekiyor. En sık görülen ev kazalarının düşme, kesici - delici alet yaralanmaları olduğunu belirten uzmanlar, merdivenin kenarında mutlaka korkuluk olmasını, merdivenlerde ve yerlerde oyuncak ve terlik gibi cisimler bırakılmamasını, küvet ya da duş zemininin kaymayı önleyecek materyaller ile kaplanmasını, banyo zemininin kuru ve temiz olmasını, küvet ya da duşun hemen yanında kaymayan banyo paspası olması gerektiğini belirtiyor.

Güncel 18.02.2021, 11:30
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Bu önlemler ev kazalarından koruyabilir

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hüseyin Alp Baturalp, ev kazaları ve bunların önlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kazayı “istem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması” olarak tanımlayan Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Ev kazaları evde, bahçede, havuzda veya huzurevi ve yurt gibi yaşam alanlarında olabilir” dedi.

En çok çocuklar ve ileri yaştakiler ev kazası geçiriyor

Ev kazalarından her yıl yaklaşık 20 bin ölüm gerçekleştiğini belirten Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ev kazaları görülme sıklığı % 25’tir. En sık 6 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerde gözlenir. Kazaların üçte birinde kurban 10 yaş altı çocuklar. Bu kazaların yaklaşık %80’inde en azından ezik, incinme, kesik veya laserasyon dediğimiz ciltte yüzülmeler görülebiliyor” diye konuştu.

En sık görülen kaza tiplerine de değinen Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Düşmeler, kesici /delici alet yaralanmaları, ev mobilyalarına çarpma/mobilyaların üzerine düşmesi, termal yaralanmalar, zehirlenmeler, boğulmalar/aspirasyonlar en sık görülen kaza tipleridir” diye konuştu.

Dr. Hüseyin Alp Baturalp, en sık görülme yerlerinin ise evin herhangi bir odası, mutfak, ev girişi, bahçe, salon, merdiven, yatak odası ve banyo şeklinde sıralayarak “En sık ölüm nedenleri düşmeler, zehirlenmeler, termal yanıklar, aspirasyon ve boğulma olarak sıralanır” diye konuştu.

Ev kazalarından korunmak için bu tavsiyelere kulak verin

Dr. Hüseyin Alp Baturalp, ev kazalarından korunmayla ilgili tavsiyelerini de şöyle sıraladı:

Merdivenin kenarında mutlaka korkuluk olmalı.

Merdiven başında ve sonunda ışıklandırma ve elektrik düğmesi olmalı.

Küçük halı ve kilimler yere sabitlenmeli.

Yatak odasında hemen yatak başında elektrik düğmesi/gece lambası olmalı .

Merdivenlerde ve yerlerde oyuncak ve terlik gibi cisimler bırakılmamalı.

Merdiven başlarında kapılar olmalı.

Pencerelerde güvenlik kilitleri bulunmalı.

Pencere ya da mutfak tezgahı yakınında mobilya bulundurulmamalı.

Mobilyaların keskin köşeleri için tertibat alınmalı. 

Banyoda tutamaklar olmalı.

Küvet/ duş zemini kaymayı önleyecek materyaller ile kaplanmalı.

Banyo zemini kuru ve temiz olmalı.

Küvet/duşun hemen yanında kaymayan banyo paspası olmalı.

Yangına karşı önlem için 

Yangın alarmlarının evin her katında bulunması gerektiğini kaydeden Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Her yatak odasının içinde ya da yakınında olmalı. Aylık olarak kontrol edilmeli. Bataryaları en az yılda bir değiştirilmeli” diye konuştu.

Mutfakta meydana gelebilecek kazalara da dikkat çeken Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Yemek yaparken mutfaktan ayrılmamalı. Tutuşabilecek cisimler soba/ısıtıcı/ ocaktan uzakta bulundurulmalı. Kibrit ve çakmak çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmalı” diye konuştu. 

Cihazlar kullanılmadığında prizde tutulmamalı

Evde özellikle yatakta iken sigara içilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hüseyin Alp Baturalp, “Evde kullanılacak su sıcaklığının en fazla 50 dereceye ayarlanmalı. Ocak üstündeki çaydanlık, tava gibi sap kısımları içe doğru çevrilmeli. Tüm elektrikli gereçler ve kordonları su ve sıcak yüzeylerden uzak tutulmalı. Saç kuruma makinası, ütü, tıraş makinası gibi cihazlar kullanılmadığında prizden çekilmeli. Kordonların yol üstünde, karmaşık ve mobilyaların altında sıkışmış olmamasına dikkat edilmeli. Prizlerde kablolar açıkta olmamalı. Priz kapakları kullanılmalı” uyarısında bulundu.

Çocukları korumak için 

Dr. Hüseyin Alp Baturalp, çocukların ev kazalarından korunması için tavsiyelerini de şöyle sıraladı:

Bir yaşın altındaki bebekler, yumuşak yerlere yüzüstü yatırılmamalı. 

Yatağına yastık, oyuncak, vb. konulmamalı.

Boynuna emzik, kolye, boncuk, çengelli iğne asılmamalı 

Çocuklar hiçbir zaman banyoda, havuzda yalnız ya da başka bir çocuğun kontrolüne bırakılmamalı. 

Havuz etrafı çitle çevrili olmalı. 

Yüzme sonrası havuzdaki oyuncaklar alınmalı.

Şişme havuzlardaki su kullanıldıktan sonra tamamen boşaltılmalı. 

Çocuğun oynadığı oyuncaklar yaşına uygun olmalı.

Tüm ilaçlar, temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı kilitli dolaplarda saklanmalı.

Evde çantada ilaç, kozmetikler bulundurulmamalı. 

İlaçlar orijinal kutu ya da şişelerinde saklanmalı. 

Çocuklara ilacın şeker olduğu söylenmemeli.

Silah boş saklanmalı ve emniyetini sürekli kapalı tutulmalı.

Silahlar bebek ve çocukların ulaşamayacağı kilitli bir yerde tutulmalı. 

Kurşunları silahtan ayrı olarak saklanmalı.

Ateşli silahı bebek veya çocuğun yanında kesinlikle çıkarılmamalı ve temizlenmemeli.

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