Bu kasabaya yerleşen aileler kira ödemeyecek

İtalya'da bazı kasabalardaki evlerin 1 Euro’ya satışa çıkarılması sosyal medyada çok tartışılırken, evlerin neden neredeyse "bedava" satılması merak konusu olmuştu.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok İtalyan kasabasının göçü azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu proje kapsamında Sicilya adasındaki yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu Bivona kasabasındaki konutlar 1 Euro’ya satılmaya başlanmıştı.

İtalya, uzun süredir nüfus popülasyonu düşen bölgelere nüfus çekmek için '1 euro'ya ev' taktiği uyguluyor.

Ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, 1 euro'ya ev yönteminin artık işlevsel olmadığını belirterek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu arttırmaz. İnsanların kalıcı olarak burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.

Farina, başlattıkları yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.

En az 3 yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının ortalama 150 euro olduğunu ifade etti.

Farina, çocuk şartını şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz"

"SENEDE 2 ÇOCUK DOĞUYOR, 20 KİŞİ ÖLÜYOR"

Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.

Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını ve o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.

BİR BAŞKA İTALYAN KASABASI ÇITAYI YÜKSELTTİ: 1 EURO DEĞİL BEDAVA (1000 EURO DA DESTEK)

İtalya'da nüfusu azalmış ve turizmi canlandırmak isteyen birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan bu konuda farklı bir yaklaşım geldi.

Cammarata Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere ücretsiz vereceklerini açıkladı.

Projeyle ilgili olarak konuşan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Bu durum beni incitiyor" diye konuştu.

Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.

TEK KOŞUL 'TADİLAT'

Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapmanız gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek.

Tadilatın ardından yenilenen yapılar tapu sahibinin isteğine göre otel, dükkan, restaurant, işyeri veya farklı amaçlarla da kullanılabilecek.

Ayrıca çevresindeki zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere 1000 euro destek de verilecek.

PEKİ İŞİN İÇ YÜZÜ NE?

'1 Euro'luk ev' furyasının iç yüzünün ne olduğu çok konuşulup tartışıldı. Konu hakkında İtalya'da yaşayan bir Türk instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla meselenin iç yüzünü anlatmıştı.

İşte “yenibaslayanlaricinitalya” adlı hesaptan yapılan o açıklama: