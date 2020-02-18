Bu kasabaya yerleşen aileler kira ödemeyecek

İtalya'da bazı kasabalardaki evlerin 1 Euro’ya satışa çıkarılması sosyal medyada çok tartışılırken, evlerin neden neredeyse "bedava" satılması merak konusu olmuştu.
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok İtalyan kasabasının göçü azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu proje kapsamında Sicilya adasındaki yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu Bivona kasabasındaki konutlar 1 Euro’ya satılmaya başlanmıştı.
İtalya, uzun süredir nüfus popülasyonu düşen bölgelere nüfus çekmek için '1 euro'ya ev' taktiği uyguluyor.
Ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, 1 euro'ya ev yönteminin artık işlevsel olmadığını belirterek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu arttırmaz. İnsanların kalıcı olarak burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.
Farina, başlattıkları yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.
En az 3 yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının ortalama 150 euro olduğunu ifade etti.
Farina, çocuk şartını şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz"
"SENEDE 2 ÇOCUK DOĞUYOR, 20 KİŞİ ÖLÜYOR"
Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.
Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını ve o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.
BİR BAŞKA İTALYAN KASABASI ÇITAYI YÜKSELTTİ: 1 EURO DEĞİL BEDAVA (1000 EURO DA DESTEK)
İtalya'da nüfusu azalmış ve turizmi canlandırmak isteyen birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan bu konuda farklı bir yaklaşım geldi.
Cammarata Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere ücretsiz vereceklerini açıkladı.
Projeyle ilgili olarak konuşan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Bu durum beni incitiyor" diye konuştu.
Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.
TEK KOŞUL 'TADİLAT'
Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapmanız gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek.
Tadilatın ardından yenilenen yapılar tapu sahibinin isteğine göre otel, dükkan, restaurant, işyeri veya farklı amaçlarla da kullanılabilecek.
Ayrıca çevresindeki zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere 1000 euro destek de verilecek.
PEKİ İŞİN İÇ YÜZÜ NE?
'1 Euro'luk ev' furyasının iç yüzünün ne olduğu çok konuşulup tartışıldı. Konu hakkında İtalya'da yaşayan bir Türk instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla meselenin iç yüzünü anlatmıştı.
İşte “yenibaslayanlaricinitalya” adlı hesaptan yapılan o açıklama:
“Günümüzün konusu, İtalya’da 1 Euro’ya satılan evler. Yalan haber mi yoksa gerçekten 1 Euro’ya satılık ev var mı? Bir ön bilgi ile başlayalım, İtalyan Devleti, İtalya’da ev alan yabancılara kesinlikle oturum izni vermiyor. Evinin bakım masraflarını, vergisini vs ödeyemeyen insanlar bu evleri ellerinden çıkartmak için, bulunduğu köyün belediyesi ile birlikte evlerini 1 Euro gibi sembolik bir ücretten satışa çıkartıyorlar. Önce Sicilya’da başladı, sonra İtalya’da birçok köye yayıldı. İtalyanlar da çok zeki, bence müthiş bir pazarlama taktiği. Evlere bakmak için o köylere turizm başladı. Sistem şöyle işliyor, başvurudan sonra eğer siz seçildiyseniz evi aldıktan sonra 1 sene içinde tadilat işlerini tamamlamanız gerekiyor. Genellikle 30 bin Euro kadar bir tadilat masrafı oluyormuş.
Evi satın aldığınızda belediye sizden 5 bin Euro alıyor. 3 sene sonunda, her şey kontrata uygun gitmişse iade ediyor. Bir de tadilata evi satın aldıktan en geç 2 ay içinde başlamak lazım. Burada sıkıntı İtalyan bürokrasisi. İtalya’da bir evin tadilatı için izin almak, yani deve Mars’a gidip orada hendekten atlar ama İtalya’da izin alamazsınız. Fakat, belediyeler buna da çözüm bulmuş. Teknik ekipler kurulmuş, evi alma hakkını kazanırsanız size destek sunuyorlar. Evin devir işlemleri falan hep alan kişi tarafından ödeniyor. Burada ulaşamadığım bilgi ise evin vergi borcu varsa bunu hangi taraf ödeyecek? Bazı yerlerde bu sadece İtalyanlara açık bir teklifken bazı yerlerde yabancıların da faydalanabileceği söyleniyor.
Vallahi benden size tavsiye, İtalya’da ev alacaksanız tadilatı bitmiş, anahtar teslim ev alın. Vallahi ustası, tesisatçısı, boyacısı ömür törpüsü. Hele hele Sicilya, Sardunya falan, rahat ada insanının yerleri, sizin ev 365 gün içinde bitmesi lazım, hayatta popolingolarını sıkmazlar, o ev elinizde patlar, bir de 5 bin Euro’nuz elinizden gider. Yani bana teklif etseler hayır derdim, o harabelerin inşaatı 365 gün içinde bitmez, Zehra demişti dersiniz. Harabe alasınız varsa bence Ayvalık, Karadeniz, Doğu Anadolu falan dolu, gidip oradan alın, onları tadilat yaptırın, bizim ülkemiz güzelleşsin.”