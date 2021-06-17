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Bu kararı bekleniyordu: Veyis Ateş istifa etti
Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.
Güncel 17.06.2021, 14:44 17.06.2021, 15:16
Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Sözcü’den İsmail Saymaz'a konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:
“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”
'Daha sonra konuşacağım'
Halk TV'ye konuşan Ateş, istifasını doğruladı. Ateş, 'Ne söyleyeceksin?' sorusuna 'Sonra konuşacağım' yanıtını verdi.
Savunması istenmişti
Kenan Tekdağ, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.