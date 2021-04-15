Bu karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

ÇALIŞANLARIN VE MÜŞTERİLERİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Mart 2020’de Türkiye’de de görülmesinin hemen ardından acil eylem planını devreye alan BEDAŞ, bir yandan müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

BEDAŞ, Türkiye’yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını geçen yıldan bu yana büyük bir özenle uygulamaya devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 5.2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve işletme müdürlüklerinde dezenfeksiyon çalışmalarını, maske ve mesafe kurallarını taviz vermeden uyguluyor.

EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP

Sağlık için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde BEDAŞ abonelerine, Müşteri Operasyon ve Destek Merkezleri’nin yanı sıra BEDAŞ 186 mobil uygulaması, www.bedas.com.tr web sitesi, @BEDASDestek Twitter hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.