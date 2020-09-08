Bu da 1,5 kiloluk domates

1,5 kilogram gelen domatesi iş yerinde sergileyen İsmail Ceylan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İlçede zücaciye dükkanı işleten İsmail Ceylan, Hasanlar Yüzü Mevkii'nde sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1,5 kilogram gibi devasa boyuta ulaşmasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.



Ceylan, ”Dükkanımın vitrininde sergilediğim devasa domates vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Şu an satmayı düşünmüyorum. Belli bir süre sergi amaçlı bekleteceğim” dedi.

Vatandaşlara hormonsuz sebze ve meyve tüketmelerini tavsiye eden Ceylan, ”Yıllardan beri sebze ve meyveleri büyüklerimden gördüğüm şekilde hayvan gübresi kullanarak yetiştiriyorum. Sebze tohumlarını yine yetiştirdiğimiz ürünlerden elde ediyoruz. Bu nedenle yetiştirdiğimiz ürünler kendi doğal tatlarını muhafaza ettiği için lezzetli oluyor” diye konuştu.