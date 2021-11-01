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BU BAHARATLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar da artış gösteriyor. Mevsim değişikliğinin yol açtığı ısı dengesizlikleri ve okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi de hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ise Covid-19 dahil tüm hastalıklar için anahtar rol oynuyor. Vücut direncinin artırılmasında sağlıklı beslenme ve doğru gıda seçimi önem taşıyor. Örneğin yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan baharatlar aslında besinler kadar bağışıklığı da destekliyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. E. Tuğba Kumaş, baharatların sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

Güncel 01.11.2021, 11:11
BU BAHARATLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Zerdeçal: Zerdeçal vitamin ve mineraller bakımından zengin bir baharattır. A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini ve B grubu vitaminleri içermektedir. Zerdeçalın antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliği bulunmaktadır. Bu etkileriyle zerdeçal bağışıklık sistemini korur ve kuvvetlendirir.  İçeriğinde bulunan kurkumin polifenolü sayesinde çeşitli kanserler, antilipidemi, Parkinson hastalığı, mide bağırsak sistemi problemleri, Alzheimer, diyabet, obezite, Multiple skleroz gibi sağlık sorunlarında koruyucu ve tedavici edici etkiye sahiptir.

Zencefil: Zencefil, C vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor içerir. Yapılan deneysel araştırmalarda zencefilin sahip olduğu antioksidan etkilerin standart antioksidan maddelerle karşılaştırılabilecek kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı desteklemektedir. Zencefil soğuk algınlığını önler ve tedavisinde yardımcıdır. Balgam söktürücüdür ve öksürüğe iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde hastalıklara karşı koruyucu olarak da tüketilebilir. Antioksidan etkileri sayesinde bağışıklık sisteminde bir çeper görevi görebildiği, kansere karşı koruyucu olduğu ve yaşlanmayı azaltıcı etkilerinin olduğunu yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direncini düzenleyerek hastalarda olumlu sonuçlar sağlamıştır. 

Kekik: Kekik esas olarak aromatik bir bitki olarak dünya mutfaklarında sıkça kullanılır ancak tıbbi bir bitki olarak da ön plana çıkmaktadır. Kekik zengin bir lif, kalsiyum, demir, manganez ve A, B6 ve C vitaminleri kaynağıdır. Güçlü bir antibakteriyel ve iltihap önleyicidir ve bu özellikleriyle bağışıklık sistemini desteklemektedir. Özellikle grip, bronşit, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarında fayda sağlamaktadır. 

Nane: Anti-mikrobiyal etki göstermektedir. Manganez, A ve C vitaminin çok iyi bir kaynağıdır. Aynı zamanda folat, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, omega 3 yağları ve B2 vitaminlerinden zengindir. A ve C vitaminlerini bolca içeren nane, kuru veya yaş hali ile bağışıklık dostudur. Enfeksiyon giderici etkiye sahip olan nane çayı ile kış mevsimi sağlıklı ve verimli şekilde geçirilebilir.

Karanfil: Karanfil A, K, E, B6 vitaminleri ile kalsiyum, manganez, potasyum ve sodyum mineralleri bakımından zengindir. Karanfilin antioksidan gücü yüksektir ve çok iyi bir ağrı kesici, bakteri ve iltihap önleyicidir. İçeriğinde ki K ve C vitaminleri bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynar. Vücut direncini düştüğü soğuk havalarda karanfil tüketmek, birçok mevsimsel rahatsızlığa karşı koruma sağlar.

Kırmızı biber: Kırmızı biber, diyetsel antioksidanların (flavonoidler,  fenolik asitler, karotenoidler,  A vitamini, askorbik asit, tokoferoller) en büyük kaynaklarından biridir. Kırmızı biber aynı zamanda doğal bir antibakteriyel ajan olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle bağışıklığı destekler ve güçlendirir. 

Bağışıklığı destekleyen ve koruyan baharatlı içecek tarifleri

Zencefilli Limonlu Yeşil Çay

1 tatlı kaşığı silme yeşil çay

3 küp taze zencefil

2 dilim limon

1 adet çubuk tarçın

Yapılışı: 

Malzemeleri birlikte kaynatarak tüketebilirsiniz. 

Zerdeçallı Ballı Elma Çayı 

1 adet elma

2-3 adet karanfil

1 adet zerdeçal

1 çay kaşığı bal 

Yapılışı:

Elma, karanfil ve zerdeçalı kaynattıktan sonra bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Altın Süt

1 bardak süt (hayvansal veya bitkisel)

1 çay kaşığı zerdeçal, 

1 çay kaşığı bal ve

1 tutam karabiber

Yapılışı: 

Bütün malzemeleri sıcak ya da soğuk sütle karıştırıp tüketebilirsiniz.

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