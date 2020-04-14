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BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten vefat etti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten vefat etti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

14 Nisan 2020 Salı 11:00
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BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten vefat etti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti. Haydar Baş bir süre önce Corona virüsü nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Vefat haberi sonrası sevenleri başta olmak üzere siyaset gündemini takip edenler “Haydar Baş kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereliydi? İşte, merak edilen detaylar…

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

- İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Haydar Baş aynı zamanda Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıydı.

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