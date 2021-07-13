BTK'dan yeni düzenleme: Cep ve internet faturasını ödemeyenlerin hizmeti kısıtlanacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet, mobil hat ve sabit hat abonelerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde son aşamaya geldi. Faturasını son ödeme tarihinden önce ödemeyen abonelere çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Mobil hatlar, aramalara ve mesajlara kapatılacak. Ev internetinde ise önce hız düşürülecek sonra erişim kesilecek.

Önceden son ödeme tarihini geçtikten hemen sonra değil, çok uzun süre sonra kısıtlama uygulanıyordu. Şimdi kısıtlama için son ödeme tarihinin geçmesi yeterli olacak. Tüketiciler telefon, internet ve mesajlaşma hizmetlerini kullanabilmek için borcunu bekletmeden ödemek zorunda kalacak.

BTK, 2017 yılında yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Yapılacak değişikliklerin taslak metni BTK’nın web sitesinde yayınlandı ve kamuoyu görüşüne açıldı. Yönetmelikteki değişiklikle ilgili görüşlerinizi 9 Ağustos 2021’e kadar kuruma iletebilirsiniz. Görüşlerin alınmasının ardından son değişiklikler yapılacak ve yönetmelik yürürlüğe girecek.

Önce kısıtlama

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 17. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkrası değiştiriliyor ve aynı maddeye altıncı fıkra ekleniyor. Buna göre abonelerin, faturalarını son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde önce kısıtlama sonra durdurma kararı uygulanacak.

Kısıtlama boyunca mobil ve sabit hattın giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması sağlanacak. Aboneler yalnızca acil numaraları ve operatörün müşteri hizmetlerini arayabilecek. Gelen aramalara açık olacak. Mobil internet ve ev interneti için firmaya iki yöntem sunuluyor. Ya internet hızını düşürecek ya da borcun ödenebileceği siteler dışındaki tüm sitelere erişim durdurulacak.

Sonra durdurma

Borcun halen ödenmemesi halinde bir sonraki aşamaya geçilecek ve hizmetin durdurulması aşması devreye girecek. Bu süre boyunca abonenin hattı acil arama hatları hariç olmak hemen gelen hem de giden tüm çağrılara kapatılacak. Mobil ve ev interneti erişimi tamamen durdurulacak.

BTK, hizmetin kısıtlaması veya durdurulmasından “makul bir süre” öncesinde abonelere SMS, arama veya sesli yanıt sistemi üzerinden bilgi verileceğini ifade ediyor. Makul süre tanımının ne kadar olduğu hakkında herhangi bir bilgilendirme yer almıyor.

Senede ilk açma-kapama işlemi ücretsiz

Hizmetin durdurulması halinde aboneye cihaz ücreti ve telsiz kullanım ücreti hariç herhangi bir ücret yansıtılmayacak. Hizmet kısıtlaması veya durdurulması sonrasında borcunu ödeyen abonenin hizmeti en geç 24 saat içinde kullanıma açılacak. Senede ilk açma-kapama işlemi için ücret talep edilmeyecek. Sonraki işlemlerde açma-kapama işlem ücreti alınacak.

Operatörler veya ISS’ler, ödenmemiş faturaya rağmen aboneye herhangi bir kısıtlama veya durdurma uygulamak istemiyorsa ödenmemiş her fatura dönemi için kullanıcıdan “ispatlanabilir irade beyanı” almak zorunda olacak. Beyanı aldıktan sonra aboneye kesintisiz hizmet sunabilecek.