Bref, TÜDAV ile iş birliğine gitti; kıyılarımızı atıklardan temizledi

Bref ve TÜDAV’dan kıyı temizliği için ortak proje…

Bref’in başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında; 15 Ekim 2019 Salı günü TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) iş birliğinde İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da Henkel çalışanları ile birlikte kıyı temizliği gerçekleştirildi. Böylece ülkemizi çevreleyen Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizlerinde eş zamanlı olarak kıyılar temizlendi. Toplanan plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ise geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden üretime kazandırıldı.

Projenin İstanbul Kilyos’ta hayata geçen etabına Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede, Oyuncu Burak Arslan, Oyuncu Hazal Eylül Çelik, Oyuncu Murat Aygen, Oyuncu/Programcı/Şovmen Okan Bayülgen ve Oyuncu Tuan Tunalı gibi ünlü isimler ve çok sayıda basın mensubu da katıldı.

Bref Pronature, geri dönüşüme destek oluyor

Hem ambalajı hem de içerisindeki plastik koruyucusu, Haiti’de okyanuslardan toplanan %100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Power Aktiv Pronature, bu şekilde denizlerin atıklardan temizlenmesine ve plastik atıkların yeniden üretime kazandırılmasına da yardımcı oluyor.

Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor.

TÜDAV’ın yayınladığı rapora göre, dünya çapında üretilen yılda 300 milyon ton plastiğin yaklaşık %2’si, yani 8 milyon tonu denizlere ulaşıyor. Bu plastiklerin deniz suyunda çözünmesi ise yıllar alıyor. Çözünen zehirli kimyasallar ise besin zinciri yoluyla yeniden insanlara geçiyor. Bu plastik kökenli maddeler, deniz suyunu diğer canlılar için zehirlemekle kalmıyor; besin zannedilerek yutulan plastikler yunus, balina ve deniz kuşlarının da ölümüne yol açıyor. Yapılan araştırmalarda ülkemiz kıyılarında karaya vuran yunus ve balinaların midelerinde ciddi oranda naylon poşet ve başka plastik kökenli maddelere rastlanıyor. Kötü plastik atık yönetiminin %83’ünden sorumlu 20 ülke arasında Türkiye de yer alıyor.

#KıyılardaTemizlikDalgası #BrefPronature @turkdenizarastirmalarivakfi