Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88786
ALTIN
339.552
DOLAR
6.5704
STERLİN
8.1403
EURO
7.2042

BP Türkiye’den İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği

BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek.

BP Türkiye’den İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği

BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek.

31 Mart 2020 Salı 15:12
2006 Okunma
BP Türkiye’den İstanbul’daki Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akaryakıt desteği

Koronavirüsün (Covid-19) etkileri dünyanın her yerini etkilerken BP, toplumlara yardım etmek için çalışıyor. Bu krize cevaben, hayat kurtaran çalışmalarına destek olmak amacıyla, İstanbul’da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışlıyor.

BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy: “Bu dönem, toplumların ve şirketlerin beraber çalışmasını gerektiren daha önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz.”

 “BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı’mızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.”

Bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

BP, İngiltere’de de benzer bir inisiyatifle acil servis araçlarına ücretsiz akaryakıt temin ederken BP Vakfı da DSÖ’nün Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu’na iki milyon dolar bağışladı. Fon, dünya çapında sağlık ekipmanı ve hayati yardım desteği sağlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de canlı hayvan pazarlarının açıldığı haberleri doğru değil
Çin’de canlı hayvan pazarlarının açıldığı haberleri doğru değil
Koronavirüsün ülkemizde aldığı can sayısı 168'e ulaştı; 10 bin 827 vaka var...
Koronavirüsün ülkemizde aldığı can sayısı 168'e ulaştı; 10 bin 827 vaka var...
Şimdi dayanışma zamanı! Türkiye, 'Milli Dayanışma' kampanyasını başlattı
Şimdi dayanışma zamanı! Türkiye, 'Milli Dayanışma' kampanyasını başlattı

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim